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怨自助餐2菜1肉80元太貴　在地人揭「關鍵2點」一算喊便宜

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友日前在臉書PO文聲稱，在台北五分埔某自助餐店夾了2菜1肉，再加一碗白飯，竟然要價80元，讓他覺得很貴，「是老闆心情不好？」文章PO出之後掀起網友兩派意見討論，在地人認為這樣的價格其實還算落在正常範圍，甚至稱得上便宜，因為肉和苦瓜本來就比較貴；另一派網友則覺得偏貴，不如換吃80元的便當。

自助餐2菜1肉80元太貴，在地人一算喊便宜。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲原PO夾的菜色。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO在臉書「爆怨2公社」分享一張餐點照片並表示，16日在台北五分埔某自助餐店吃飯，夾了炒青菜、炒苦瓜和一塊肉，還點了一碗白飯，結帳竟然要價80元，讓他覺得很貴，「是老闆心情不好，還是我吃米不知米價？」

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文章公開之後掀起網友兩派意見討論，其中一派覺得這個價格很正常，「正常啊，台北市，如果這個在南部可能只有50、60元」、「台北這樣差不多吧，北部（只有雙北）幾乎都這樣」、「菜15元2份，肉40元，飯10元，剛好」、「這樣已經算很便宜了！老闆佛心來著」、「上次去連鎖自助餐夾一塊肉就算110元了」、「便宜，再換一家也沒便宜到哪裡去，不然一樣的菜色去市場買就知道了」。

還有一名在地人表示，五分埔其實有很多家自助餐店，有些很便宜，至於原PO選的這一家，看照片那塊肉其實不小，而且很厚實，價格可能落在35元至40元，另外苦瓜比較貴也是正常的，所以這個價格不算離譜，「同樣你的餐盤，我夾5樣青菜滿滿的，加上一碗白飯，才70元呢。」

另一派網友則覺得偏貴，同樣的價格還不如吃便當，「算貴，但也沒貴得很誇張」、「好貴，來南部80元可以吃大雞腿了」、「是有點小貴」、「物價高漲，什麼都變貴了」、「有點貴」、「貴在肉跟餐具」、「自助絕對比便當貴」。

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