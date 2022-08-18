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林佳龍、卓冠廷鶯歌說明會號召千人　16里長到場挺「換人做做看」

▲▼民進黨新北市長參選人林佳龍、新北市議員參選人卓冠廷鶯歌舉行「「新北大翻新 議員逗陣拚」問政說明會。（圖／卓冠廷競選辦公室提供）

▲民進黨新北市長參選人林佳龍、新北市議員參選人卓冠廷鶯歌舉行「「新北大翻新 議員逗陣拚」問政說明會。（圖／卓冠廷競選辦公室提供）

政治中心／新北報導

選前倒數第100天，民進黨新北市長參選人林佳龍與民進黨新北市議員參選人卓冠廷18日在鶯歌舉行「「新北大翻新 議員逗陣拚」問政說明會，現場吸引破千人到場，鶯歌20位里長有16位到場支持。卓冠廷表示，新北市民對於新北市升格12年卻未升級的現況感到不滿，盼望「換人做做看」。

對於新北市長侯友宜的施政表現，林佳龍表示，侯友宜在新北市做12年了 再做就要變成16年了，侯友宜想要更上一層樓，但是卻沒有想新北市民來誠實交代，如果變成當初朱立倫那樣子，落跑去選總統，或是韓國瑜跑去選總統，結果被罷免，希望選民能看清楚，選擇「一定做到滿」的林佳龍，讓新北大翻新。

林佳龍表示，今天是投票倒數100天，是一個新的衝刺階段，有信心我們這個團隊按照這個節奏，一直往前走，從我被徵召之後，一個多月以來勤跑基層，推出的政策都能打入人心，空戰和陸戰的成效反映在民調上，已經大幅的拉近。

對此，身為新北市議員參選人的卓冠廷則表示，新北市在沒有政黨輪替17年之下，鶯歌一直沒有獲得足夠的建設，去年九月，偕達德理事長陪著冠廷在老街拜訪，大家都期待鶯歌的市容翻新，小至電線桿地下化，大至人行道路、公園綠地、捷運、軌道建設，都有很多需求。

卓冠廷認為，要重新定義鶯歌，成為連結首度生活圈的樞紐城市，不能只有立委蘇巧慧在國會向中央政府爭取建設鶯歌，也要有強力的聲音，在地方市議會裡面替鶯歌發聲，只要中央地方攜手合作，一定能為鶯歌、新北市的大翻新，全力地打拚。

新北市黨部主委何博文則說，卓冠廷是全台最年輕的新聞局長，深受重用，他眼中的冠廷，不僅有才幹、有能力，更有著對故鄉土地的熱情，在各大新聞電視台中，都能看到冠廷對國家的關心、對家鄉打拼的衝勁，一定要讓這樣年輕人，送到市議會。

卓冠廷的妻子、前立委洪慈庸，今天也特地從台中北上出席座談會，她笑說，她與冠庭相識9年，從2017年結婚至今，「每一次吵架，我都是輸的」，稱讚卓口才佳，也很有內涵跟想法。她也坦言，自己曾經勸過卓冠廷，選舉是一條辛苦的路，但他依然堅持回饋故鄉的堅持，要把這10年來學到的全都奉獻給鶯歌市民。

洪慈庸也大力向鄉親推薦，台中的托育、長照及交通政策，都受到很大的肯定，跟時任市長林佳龍的推動有關，這些經驗後來也在行政院的中央政策中開始執行，期盼鶯歌的鄉親，能夠把這樣的經驗也帶到新北市，新北市長，一定要票投林佳龍；鶯歌的在地議員，也懇請支持卓冠廷，洪更喊出，「1人當選，2人服務。」努力向市民催票。

▼民進黨新北市長參選人林佳龍、新北市議員參選人卓冠廷鶯歌舉行「「新北大翻新 議員逗陣拚」問政說明會。（圖／卓冠廷競選辦公室提供）

▲▼民進黨新北市長參選人林佳龍、新北市議員參選人卓冠廷鶯歌舉行「「新北大翻新 議員逗陣拚」問政說明會。（圖／卓冠廷競選辦公室提供）

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