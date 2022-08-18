人口外流影響！年底選戰台北、高雄議員總席次減少　竹縣增加1席

▲年底九合一大選將至。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

中選會及直轄市、縣（市）選舉委員會18日正式發布111年地方公職人員選舉，訂於今年11月26日舉行投票，且因疫情、人口變化影響，北市士林北投、松山信義選區各減少1席議員席次，高雄三民區、苓雅前新選區也減1席，全台各縣市僅新竹縣因人口增加，在竹北選區增加一席。

根據中選會統計，全台各議員選區席次變化如下：

一、台北市因設籍人口減少的關係，議會總席次依法減少2席，其中士林北投選區、松山信義選區各減少1席議員席次；其餘各選區則維持不變。

二、新北市議員總席次雖未改變，但新五泰林選區的11席，前因選區依法重劃予以變更的關係，另調整為新莊區7席、林泰五區4席；其餘各選區則不變。

三、新竹縣因設籍人口增加的關係，議會總席次依法增加1席，該席次係增加於竹北選區，席次增1席為12席，婦女保障名額亦因此增1席為3席；其餘各選區則維持不變。

四、雲林有些微變化，唯該縣議員總席次43席不變，但第三選區虎尾、土庫、褒忠、元長增加1席、第六選區北港、口湖、水林減少1席。

五、嘉義縣議員席次雖不變，但第1選區太保鹿水選區增1席為8席，婦女保障名額亦因此增1席為2席，第4選區朴子六東選區減少1席；其餘各選區則維持不變。

六、高雄市因設籍人口減少的關係，議會總席次也依法減少1席，其中左楠區增1席，但三民區減1席為7席，婦女保障名額亦因此剩1席，苓雅前新選區也減1席；其餘各選區則維持不變。