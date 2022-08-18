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屏東大二女被騙去柬埔寨　視訊家人「農曆過年回台…」母聽完淚崩

▲屏東縣長參選蘇清泉到三地門探視子女被騙柬埔寨家長 。（圖／記者陳崑福攝）

▲屏東縣長參選蘇清泉到三地門探視子女被騙柬埔寨家長 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉，今(18)晚7點專程前往屏東縣山地門鄉，拜訪兩位原住民年輕人被騙去柬埔寨的父母親，瞭解實際情況，並安慰爸媽們，並呼籲蔡政府應立即要去搶救落難在柬埔寨的台灣人回來台灣，不計代價，且要派專機接回這群台灣人。

▲屏東縣長參選蘇清泉到三地門探視子女被騙柬埔寨家長 。（圖／記者陳崑福攝）

謝爸爸的女兒唸大二，今年7月就被騙去柬埔寨，最近每天都有跟母親LINE聯絡並報平安表示，「人在曼谷，過農曆新年才會回台灣」。謝爸爸及媽媽高度懷疑女兒是在被監控下，無法自由說出真實的情況，讓爸爸媽媽日夜操心，無法入眠，媽媽甚至常常以淚洗面。

另一位賴媽媽表示，他兒子21歲，也是7月被騙去柬埔寨，至今音訊全無，完全失聯。賴媽媽憂心如焚，束手無策，欲哭無淚，只盼望蘇清泉能幫忙，找回他的兒子平安回家。

蘇清泉表示，兩位青年處境令人擔心，呼籲行政院要立即組成跨部會小組，動用預備金，不計代價，將在柬埔寨受騙的台灣人全部贖回來台灣，更要派專機去搶救他們，刻不容緩。「政府的天職，就是要保護人民，台灣人民在柬埔寨被騙、被凌虐、被迫害，政府要重視台灣人的人命，要立即去搶救他們平安返回台灣」。

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