他曝九合一大選決戰關鍵：藍綠拚六都過半　民眾黨一縣市最有機會

▲九合一大選將至。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

年底九合一大選將至，各黨都開始積極布局，資深媒體人黃暐瀚18日分析，綠營要拚拿下桃園、藍營力保北桃拿一、民眾黨則希望議會黨團遍地開花，「年底選戰是選縣市長，藍綠看的卻都是2024，各有打算，各自達標。」

黃暐瀚表示，2018年民進黨全台只選贏六縣市：「桃園、台南、基隆、新竹、嘉義、屏東」。如果這次桃園能拿下（張鄭目前五五波），那六都就贏三都（桃南高），蔡英文等於「六都業績成長50%」，兩席變三席，「開心達標！至於新竹市最後有沒有贏？就變得不是那麼重要。」

藍營部分，黃暐瀚指出，國民黨主席朱立倫選黨主席時，曾發下豪語「六都要過半、目標16席」，只要台北桃園二擇一勝選，那麼藍營六都就真的過半，「也算達標，主席繼續幹，放眼2024。」

黃暐瀚分析，第一次參加縣市長選戰的民眾黨，眼前兩個想望，是台北黃珊珊跟新竹高虹安。如果新竹高虹安勝選，等於是民眾黨第一次有「市長」產生，台北市議員基本上，選上三席問題不大，就能在台北市議會，創建黨團，柯文哲是希望六都都有黨團，但沒那麼容易，「現在最有希望幫民眾黨攻城掠地的縣市，就是新竹市。」

黃暐瀚盤點，新北台中，國民黨勝券在握；台南高雄，民進黨想輸都難；台北桃園是三黨決戰點，如果黃珊珊勝，就是民眾黨大贏，如果蔣萬安勝，就是朱立倫續命，如果陳時中勝，那蔡英文「喊水ㄟ結凍」，賴清德想選2024，得看蔡英文心情，「或許最後，藍綠白各取所需，各自達標，全都開心。」