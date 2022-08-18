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2022TAxT桃園科技藝術節　18日起開放索票

▲2022 TAxT桃園科技藝術節18日起開放索票

▲2022 TAxT桃園科技藝術節以「前進之路」為主題。（圖／藝設中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2022 TAxT桃園科技藝術節」以「前進之路」為主題，結合科藝表演，7檔14場精彩可期的科技藝術跨界演出，自今天起開放索票！展覽即將於9月9日至10月9日盛大開展，今年科藝節結合在地產業、科技與藝術跨域對話，攜手合作前進之路，形塑出桃園科技藝術節的專屬特色。

▲2022 TAxT桃園科技藝術節18日起開放索票

▲文化局長莊秀美指出，「TAxT桃園科技藝術節」自2017年起辦理，規模逐年擴大。（圖／藝設中心提供）

市府文化局18日於桃園展演中心召開記者會，局長莊秀美會中指出，「TAxT桃園科技藝術節」自2017年起辦理，2019 年新增「桃園科技表演藝術獎」培育優秀人才，辦理規模逐年擴大受到各界好評關注。

▲2022 TAxT桃園科技藝術節18日起開放索票

▲文策院副院長張文櫻肯定科藝節結合在地產業、科技與藝術跨域對話。（圖／藝設中心提供）

今年科藝表演由三大主題構成，包含「秋光‧塘水‧舞鮮鮮」跨界演出、第二屆「桃園科技表演藝術獎」及工業技術研究院的科研表演。「秋光‧塘水‧舞鮮鮮」以女性為主題，舞與劇討論女性在生命過程中的存在與創造，邀請演出團隊「婆娑舞集」《佇流。雲》以鍾肇政《流雲》的銀妹角色，重新思考在男性威權下的女性自覺與自我意識；「李清照私人劇團感傷動作派Ft. TAI 身體劇場」《妙玉》，以台灣詩人楊牧發表於1985年經典長詩《妙玉坐禪》為文本改編，呈現《紅樓夢》十二金釵中妙玉故事，闡述妙玉居於深宅內院的可能行動與感懷。兩齣演出皆結合科技元素，創造出不同以往的新體驗。

▲2022 TAxT桃園科技藝術節18日起開放索票

▲廣藝基金會執行長楊忠衡介紹競技組首獎《失重計劃》表演。（圖／藝設中心提供）

「第二屆桃園科技表演藝術獎—超藝力」得獎作品首演，自去年9月起，經歷徵件、書面審查、簡報審查，擇出競技組1件、新秀組2件得獎作品。競技組首獎《失重計劃》，透過敲擊螢幕所製造的聲響和影像，製造出無法預測的光影效果，並安排許多對話式的演出互動，團隊把暴力具象化留給觀眾很多的想像空間；新秀組首獎《無人知曉》則運用街舞舞者的律動與音樂、感應科技相映成趣；新秀組貳獎《地帶》使用手機與個人的移動，企圖實現「每個觀眾都有感測器」。

▲2022 TAxT桃園科技藝術節18日起開放索票

▲科藝表演「秋光‧塘水‧舞鮮鮮」跨界演出，以女性為主題。（圖／藝設中心提供）

工業技術研究院近年致力於文化科技發展，結合劇場演出團隊帶來2齣科技表演藝術作品，安娜琪舞蹈劇場《Second Body 數位體驗-實驗版》利用5G傳輸及動作捕捉技術，發展線上線下同步展演服務，而觀眾具自由視角與主動操控性，回應當代媒體與技術發展，在此一情境中建立觀眾的連結與想像力，共創出《Second Body》數位體驗作品；《幻象複本》則呈現一個由科技建構的異托邦場域，藝術家透過裝置將自身與家族長輩的經驗與記憶再現，並藉由裝置、舞者、觀眾三者之間的互動，產生出一些新經驗。

科技藝術節精采的演出節目，民眾可至桃園市政府文化局、桃園展演中心、中壢藝術館、桃園光影文化館服務台索取實體票券，也可至ACCUPASS線上索票系統索取虛擬票券。《佇流。雲》及《妙玉》兩檔節目另有演後座談，主辦單位也提供兩台IPHONE與神祕禮物，提供現場觀賞民眾抽獎！

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桃園科技藝術節索票前進之路工研院科研表演

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