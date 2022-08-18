今年首例本土登革熱！台中男「就醫5次才確診」　活動範圍擴及彰化

▲疾管署副署長莊人祥。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今(18)日公布國內今年首例本土登革熱病例，為居住台中市潭子區50多歲男性，出現發燒、疲憊不適等症狀，一週就醫多達5次，最後被懷疑登革熱進行NS1快篩陽性，才通報並確診。疫調顯示他近期無出國史，且住家附近病媒蚊密度高，也找到積水容器等孳生源，但他活動範圍除台中外，還因工作業務會到彰化去，感染來源持續調查中。

疾管署副署長莊人祥表示，個案分別於8月10日至17日間多次就醫，最後一次是17日到感染科門診，被懷疑登革熱進行NS1快篩結果陽性，由醫院通報，並於今(18)日檢驗確診感染登革熱；目前個案已返家休養，同住者無疑似症狀。

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莊人祥說明，調查個案主要活動地點以台中市住家及台中市、彰化縣的工作業務地點為主，感染源仍待釐清。初步在住家附近有發現病媒蚊與積水容器等孳生源，病媒蚊密度屬高，不排除在居住地感染，為防範疫情擴散，衛生單位已前往個案活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除、化學防治及民眾衛教等工作。

莊人祥表示，去年國內因為新冠疫情管制邊境，沒有本土登革熱個案發生，不過再更之前，中部地區也是曾有本土登革熱疫情，台中就發生過一波因菜園引起的登革熱群聚；至於這次出現今年首例本土病例，因為還只是第一例，要進一步釐清是否為散發個案還是有群聚現象，相關風險與影響層面還無法預估。

不過目前已經進入登革熱流行季節，台灣本來就有白線班蚊、埃及斑蚊等病媒蚊，加上邊境管制及檢疫措施逐步放寬，登革熱流行風險增加，請民眾務必提高警覺。

疾管署指出，國際登革熱疫情升溫，鄰近之東南亞/南亞多國疫情處高峰或持續上升。莊人祥也提到，今年截至目前國內累計20例境外移入登革熱病例，已高於去年全年境外移入病例總數，感染國家包含越南、印尼、菲律賓、新加坡、泰國等。

疾管署呼籲，近期國內各地經常發生午後雷陣雨，請民眾雨後應加強環境整頓與孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度；若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑。民眾如發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。

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