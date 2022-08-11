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桃園新增3例境外移入登革熱　明起2天開設21處疫苗接種站

▲桃園新增3例境外移入登革熱，8/12、13日開設21處疫苗接種站

▲桃園新增3例境外移入登革熱，衛生局呼籲民眾務必落實居家環境孳生源清除。(圖／衛生局資料照)

記者楊淑媛／桃園報導

中央流行疫情指揮中心11日公布桃園新增2,604例本土個案，市府衛生局長王文彥說明，較昨日2,675例，下降2.65 %，較上周四（4日）2,352例，上升10.71%，而其中65歲以上個案占7.03 %、18歲以下個案占21.58 %；另全國今日新增2萬2,650例，較昨（10）日2萬3,665例，下降4.29 %。

▲桃園新增3例境外移入登革熱，8/12、13日開設21處疫苗接種站

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王局長表示，指揮中心預期將面臨一波BA.5的疫情，桃園市為鼓勵長者在新一波疫情前，儘快完整接種疫苗，65歲以上長者（原住民55歲以上）明（12）日當天可就近前往21處社區接種站施打莫德納或高端疫苗，同時可獲得衛教品700元禮券及桃園好米一包，其他符合接種資格民眾也可以前往接種，增強自我防護力。8月13日（周六）上午亦開設21處社區接種站，提供6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗接種。

▲桃園新增3例境外移入登革熱，8/12、13日開設21處疫苗接種站

衛生局表示，炎炎夏日的午後雷陣雨，正是登革熱病媒蚊傳染的好發環境，據疾管署統計，今年已有15例境外移入登革熱，近期桃園市新增3例境外移入登革熱案例，主要來自越南及泰國，衛生局接獲後立即疫調，加強周遭環境消毒與孳生源清除，王文彥局長呼籲民眾務必落實居家環境孳生源清除，防範病媒蚊孳生，才能遠離登革熱的威脅。

桃園為國門之都，境外移入登革熱風險較高，如果居家環境容易孳生病媒蚊，便可能產生本土登革熱案例，民眾應積極主動落實病媒蚊孳生源清除工作，巡檢居家內外周圍積水容器動手清除，落實「巡、倒、清、刷」，一同避免本土登革熱疫情發生。

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