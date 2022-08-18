猴痘疫苗買到了！莊人祥證實已簽約　採購數量、到貨期程「還在喬」

▲猴痘疫苗。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

國際猴痘疫情嚴峻，國內也已經確認三起境外移入猴痘個案，疾病管制署副署長莊人祥今（18）日宣布，完成第三代天花疫苗簽約用於猴痘防制，但採購數量尚無法公布，先前曾說估計最快本月底可抵台，莊人祥表示，仍以此目標進行，但還需等待廠商安排。

世界衛生組織(WHO)上月底宣布猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），台灣也已經確認3例境外移入病例，疾管署持續做相關防治整備，與國際藥廠洽談採購第三代天花疫苗及抗病毒藥物。莊人祥今（18）日宣布，疫苗已經完成簽約，到貨期程還在安排當中，至於採購數量依據合約還無法對外說明。

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莊人祥日前也說明，疫苗接種會參考世界衛生組織建議，不會廣泛給全民使用，對象包含猴痘檢驗實驗室人員等暴露前預防，還有照顧猴痘患者醫護人員、患者家人或者密切接觸者等暴露後風險為主。

猴痘口服抗病毒藥物tecovirimat504人份已於7月27日晚間運抵台灣，由於猴痘患者大多不需要特殊治療，採取支持性療法為主，該藥物主要提供重症及免疫低下確診個案使用。

我國境外移入猴痘分別從德國和美國入境，除首例德國入境個案已經出院，莊人祥今日表示，第二例美國入境個案也於17日出院，另第三例美國入境個案病況穩定，隔離治療中，相關接觸者監測也無症狀。

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