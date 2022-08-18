第2例猴痘「隔離逾1個月終於出院」！莊人祥：疫苗目標8月底到貨

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內目前確認三例境外移入猴痘個案，疾病管制署副署長莊人祥今日證實，第二例猴痘個案已經於昨（17）出院。該案是一名從美國返台的北部30多歲男性，7月12日確診，以此推算，隔離時間超過一個月。莊人祥今日也宣布，第三代天花疫苗完成簽約，數量尚無法公布，仍目標8月底抵台。

國內三起境外移入猴痘個案，第一例是自德國入境的本國籍男性，6月24日確診後進行負壓隔離治療，由於身上的皮膚病灶都結痂已經完全脫落，7月14日出院，總計隔離21天。

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第二例則是赴美出差的30多歲本國籍男性，曾赴美國出差，於當地出現左睪丸腫脹、發燒、鼠蹊淋巴結腫脹狀況，曾經就醫服用抗生素，後續還出現皮疹，7月10日返國入境時自述疑似罹患猴痘被後送就醫，12日確認陽性，經過一個多月隔離治療，已於8月16日解隔，17日出院。

第三起則是赴美旅遊的20多歲本國籍男性，8月2日搭機返國後進行居家檢疫，3日出現淋巴腺腫大、膿疱、背痛及發燒等症狀，4日安排就醫採檢，6日確認陽性，目前在醫院隔離治療中。該案有匡列2名在美期間同住密切接觸且一起搭機返國的友人，健康監測至8月23日。莊人祥說明，第三例個案病況穩定，接觸者也都無出現疑似症狀。

疾管署持續整備猴痘相關防治作業，與國際藥廠洽談採購第三代天花疫苗及抗病毒藥物，莊人祥今（18）日宣布，疫苗已經完成簽約，到貨期程目前還在安排當中，採購數量，目前合約還無法對外說明。

莊人祥日前也說明，疫苗接種會參考世界衛生組織建議，不會廣泛給全民使用，對象包含猴痘檢驗實驗室人員等暴露前預防，還有照顧猴痘患者醫護人員、患者家人或者密切接觸者等暴露後風險為主。

猴痘口服抗病毒藥物tecovirimat504人份已於7月27日晚間運抵台灣，由於猴痘患者大多不需要特殊治療，採取支持性療法為主，該藥物主要提供重症及免疫低下確診個案使用；目前確診個案皆無須用到該藥物。

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