58歲羅維銘再拚5000公里賽事　超馬立委力挺跑出世界驕傲

▲民進黨立委趙天麟召開「超馬立委力挺超馬老爹，祝福台灣之光跑出世界驕傲」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

今年58歲的台灣超馬好手羅維銘今年9月將赴美挑戰冠軍寶座，民進黨立委趙天麟等人18日送上新台幣10萬元的贊助經費及物資，羅維銘表示，跑步的信念就是「千里之行始於足下」，他對這次的比賽深具信心。

民進黨立委趙天麟、陳明文與母子鱷魚、銳速運動醫學等多家民間企業下午在立法院召開「超馬立委力挺超馬老爹，祝福台灣之光跑出世界驕傲」記者會，為即將赴美挑戰「超越自我3100英里跑挑戰賽」的羅維銘送上新台幣10萬元的贊助經費及物資，祝福羅維銘比賽平安、順利奪冠。

羅維銘表示，他跑步的信念就是「千里之行始於足下」，5公里不嫌少、100公里不嫌多，自己為了這次的比賽一天跑12小時、能跑80公里，並且針對上次比賽不足的地方做了耐熱訓練，因此對這次的比賽深具信心。

羅維銘說，跑步就是帶著一顆感恩的心，自己在這個年紀還有辦法這樣運動，所以就應該繼續跑，希望帶動更多年輕人一起加入跑步，薪火相傳。

趙天麟指出，他是立法院首位完賽100公里超級馬拉松的立委，所以十分欽佩羅維銘的精神，這次與許多熱愛跑步的企業共同募資捐贈，希望今年超馬老爹可以代表台灣把冠軍拿回來。

陳明文則笑稱，今天在場有許多跑步好手，而自己的跑步最高紀錄就是5公里，今天受到趙天麟的邀請參加這場記者會，就是要祝福超馬老爹在這次的比賽中奪下冠軍，同時也希望民眾往後一起加入慢跑的活動。

事實上，羅維銘曾經以人字夾腳拖成功征戰5000公里，人稱「超馬老爹」的他去年在全球最長距離的「超越自我3100英里跑挑戰賽」獲得亞軍殊榮，今年9月初將再度赴美挑戰冠軍寶座。

「超越自我3100英里跑挑戰賽」是距離最長的馬拉松賽事，今年已經是第26屆舉辦，目前全球只有51人完賽，而羅維銘更是亞洲第一人。

▼民進黨立委趙天麟（右）、陳明文（左）力挺超馬老爹羅維銘（中）。（圖／記者屠惠剛攝）

