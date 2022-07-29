民進黨內開戰！綠委轟高嘉瑜「有這種同志，還需要敵人嗎？」

▲民進黨立委高嘉瑜憂林智堅爭議會引發「一屍五命」，掀起熱議。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議延燒，同黨立委高嘉瑜日前在政論節目直言，論文案和新竹棒球場爭議，恐釀年底北北基桃竹選情「一屍五命」，引發熱議。對此，民進黨立委趙天麟昨（28日）在政論節目上砲轟高嘉瑜「有這樣的同志還需要敵人嗎？」

趙天麟昨（28日）晚間在政論節目《年代向錢看》上表示，林智堅不管是在論文門或者是新竹球場上的爭議，外界評論有所謂的「共伴效益」，這我都同意。

不過對於包括民進黨前立委鄭寶清日前接受電台專訪，談到林志堅身陷論文門、球場門「雙主菜」危機，他認為對民進黨傷害很大，以及高嘉瑜憂林智堅爭議會引發「一屍五命」等言論。趙天麟痛批「不過，對於鄭寶清之流、高嘉瑜之流，有這樣的同志還需要敵人嗎？」

▲趙天麟砲轟高嘉瑜跟鄭寶清「蹭聲量」。（圖／年代向錢看YouTube）

趙天麟痛斥，民進黨在這樣一個關鍵時刻，妳（高嘉瑜）去發表「一屍五命」這樣一個風涼話？趙天麟認為高嘉瑜可以私底下跟林智堅電話討論，「妳跟他是不熟嗎？妳沒有他的LINE嗎？」

趙天麟認為，市長選戰中，尊重每一個人合理的批評指教，不過高嘉瑜「去脈絡化隻字片語和斷章取義」，附和其他想要競爭的政黨，那就是蹭聲量。