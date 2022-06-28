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台開公司股票8月4日終止上市　趙天麟要金管會保障投資人權益

▲▼立委趙天麟召開「公司治理恐成為傷害小股民手段？呼籲金管會硬起來」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委趙天麟召開「公司治理恐成為傷害小股民手段？呼籲金管會硬起來」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

台開公司股票將於8月4日終止上市，民進黨立委趙天麟28日表示，希望相關單位保障廣大投資人權益，並且呼籲金管會深入調查，請投保中心依照《證券投資人及期貨交易人保護法》維護廣大投資人權益。

台灣土地開發股份有限公司從2021年起，財務報告屢屢無法申報，隨後在今年發生金融機構退票情況，遭到台灣證券交易所處置終止股票上市。

對此，趙天麟中午偕同陳情人在立法院召開「公司治理恐成為傷害小股民手段？呼籲金管會硬起來！」記者會，呼籲投保中心依法訴請法院裁判，並且解任董事長及相關董事。

趙天麟指出，台開公司因為會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核或核閱報告，在110年度財務報告、111年度第1季財務報告無法依限申報，財報屢有問題卻僅被裁罰2次，共計新台幣48萬元。

趙天麟質疑，從財報無法申報導致台開公司停止交易，股價腰斬到今年2月因存款不足遭金融機構退票、6月因票據交換所通報拒往，遭到台灣證券交易所處置8月終止股票上市，最終受害都是廣大投資人權益。

金管會證期局發行組副組長林秀美回應， 證交所已經將台開公司列入財務重點專區，並且要求公司按月公告高流動資產、短期借款等財務資訊，提醒投資人注意公司財務業務變化相關風險。

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心組長黃建中則說，投保中心會受理任何一個申訴與檢舉，但是投保中心是財團法人，沒有調查權限，因此相關動作待事證或訴訟較明確，個案不法情事較明顯時才會進行。

趙天麟強調，任何公司都不能視國家公權力於無物，股東們不滿私募案對台開董座提告，這也是社會關注案件，希望政府相關部門能有更積極作為，維護廣大投資人權益。

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