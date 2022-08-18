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民調：近9成人反對中共軍演　8成人不認同一中原則、一國兩制

▲▼陸委會民調。（圖／陸委會）

▲陸委會民調顯示，近7成人認為大陸對台灣人民不友善。（圖／陸委會）

記者蔡紹堅／台北報導

大陸委員會18日公布例行民調結果，針對近期中共高強度對臺武力脅迫，近9成民眾反對共軍機艦在臺灣周邊大規模軍演並發射多枚導彈的挑釁行徑（88.3%）。同時，認為中共對我政府與人民不友善程度，也創下20多年來新高，分別升高至80.8%、 66.6%。

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會指出，本次調查顯示，8成左右民意反對中共稱臺灣是其一部分（76.2%），主張「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是臺海客觀現狀（77.7%）；不贊成中共點名制裁所謂「臺獨頑固份子」、關聯機構及企業等（77.8%），陸委會也重申，臺灣從來不是中共管轄範圍，所謂「制裁」非法無效，完全背離臺灣民意。

陸委會提到，另有8成以上反對中共白皮書所稱的「一個中國原則」，更反對「一國兩制」將臺灣看作地方政府及特區（84.7%），反映臺灣人民長期不接受中共對臺的錯誤政治主張及作為，也更不同意專制政權所設定的兩岸終局與路徑。

▲▼陸委會民調。（圖／陸委會）

陸委會說，針對中共近日對臺脅迫作為，8成以上民眾支持政府嚴正譴責及要求中共立即停止對臺挑釁作為的政策立場（80.3%），支持蔡總統主張不躁進、不挑釁、不退縮，堅定捍衛主權，堅守民主防線（82.6%），與國際社會共同遏止中共軍事行動，維護臺海與區域和平（82.3%）。

陸委會還說，另絕大多數民眾主張「廣義維持現狀」（86.1%）、臺灣的未來及兩岸關係發展要由臺灣2,300萬人決定（84.7%），維持長期穩定態勢。

陸委會強調，面對中共破壞臺海及區域和平穩定、挑戰國際秩序的粗暴行徑，臺灣作為區域負責任的一方，絕不會在壓力下妥協屈服，政府將審慎應對中共動向及情勢變化，強化自我防衛能力，堅定維護我國家安全與臺灣整體利益。

本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在111年8月10日至14日以電話訪問臺灣20歲以上成年民眾，有效樣本1076份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.99%。

▲▼陸委會民調。（圖／陸委會）

▲▼陸委會民調。（圖／陸委會）

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