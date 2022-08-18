陸委會：中共「國安人士」曾致電楊智淵家屬　但拒透露具體涉犯情形

▲大陸官媒《央視》公布楊智淵被捕畫面 。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／台北報導

台灣社運人士楊智淵遭到中國大陸拘捕、關押已超過兩周，陸委會18日表示，楊智淵的家屬曾接到自稱中共國安部門人士的電話，但對方拒絕透露楊智淵被關押的具體原因，也未透露被關押的地點。

陸委會發言人邱垂正18日提到，案件發生至今，陸方仍未透過兩岸共同打擊犯罪及司法互助的聯繫管道向我方相關單位進行限制楊智淵人身自由的通報，家屬雖曾接獲自稱中共國安部門人士的電話，但真偽難以查證。

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



邱垂正指出，陸委會根據家屬所提供的電話聯絡，陸方仍拒絕透露楊智淵涉犯的具體事實，以及目前關押的地點，且家屬至今也未接獲該人士承諾將寄送書面通知訊息，「由此可見，中共的所作所為與現代文明社會有重大落差，這種停留在中古世紀行政權無法無天、為所欲為，對人權保障缺乏起碼尊重的專制霸權，我們要表達深度遺憾與極度不滿。」

邱垂正說，案件發生後，家屬向表達政府希望給予協助，促使楊智淵可以早日返台，陸委會要求陸方立即無條件釋放楊智淵回台，並在釋放楊智淵前，要確保其人身自由安全，及享有的司法權益，以及安排家屬前往探視。

邱垂正強調，中共透過法律手段威嚇台灣人民，迫使台灣人民接受其單方政治主張的企圖，只是一種妄想，「兩岸互不隸屬，中共當局對中華民國國民沒有管轄權。台灣人民不承擔中華人民共和國法律所加諸的任何法律義務。」

邱垂正還說，從相關案例可證，中共政權表面上熱情邀請國人赴陸交流，卻可以在一夕之間把人打成階下囚，連關押地點都不敢公開，「呼籲國人面對這樣的高度風險，應列為赴陸與否的優先考量，做好相關安全評估。」

▼楊智淵曾參與立委選舉。（圖／翻攝臉書）

