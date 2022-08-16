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快訊／民調：7成8國人無懼陸軍演　游盈隆：台灣人不是被嚇大的

▲▼蘇煥智參選台北市長記者會 游盈隆 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台挑動兩岸敏感神經，台灣民意基金會今（16日）公布「裴洛西訪台、中國軍演與台灣民意」最新民調，結果顯示，國人對於總統蔡英文領導國安團隊的信心意見懸殊，4成6民眾有信心、4成3民眾沒有，但多達7成8民眾表示不害怕中國軍演，5成3民眾表示歡迎裴洛西來訪。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，但「台灣人不是被嚇大的」，中國軍演沒有達到威懾效果，但對國安團隊信心仍不足。

根據最新民調，對於台灣人是否歡迎裴洛西率團訪台，20歲以上台灣人中，5成3基本上歡迎裴洛西來訪，2成4不歡迎，2成3沒意見、不知道；而當被問到是否後悔裴洛西來台？5成3民眾不因裴洛西訪台引發中共大規模軍演而後悔她的來訪，3成4說早知道就應該拒絕。

游盈隆指出，這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是，絕大多數台灣人歡迎裴洛西來訪，不表歡迎的人不到4分之1，就算中共發動空前最大規模的軍事演習也動搖不了台灣人的意志，「有朋自遠方來，不亦樂乎」是台灣人的待客之道，
不過，仍有3成4民眾會受到中共強烈反對的影響，表示台灣社會保守怕事的人還是相當可觀。

民調顯示，對於中國大規模軍演，台灣人有被嚇到嗎？1成7民眾基本上會害怕中國大規模軍事實彈演習，但有高達7成8不害怕，值得注意的是，有4成5表示一點也不害怕。游盈隆說，這項發現傳達了一個清楚的訊息：即使面對中國空前最大規模軍事演習，出動100多架各式戰機、數量可觀的戰艦和無人機、發射多達11枚東風-15導彈，其中還有4枚直接穿越台灣本島上空，但絕大多數台灣人並不害怕，會感到害怕的人明顯低於2成，「這意味著中國此次軍演並沒達到威懾台灣人民的預期效果，台灣人果然不是被嚇大的。」

民調也顯示，國人對於蔡英文所領導國安團隊能力的信心意見兩極，4成6基本上對蔡總統所領導國安團隊有信心，4成3沒有信心。游盈隆補充，這暗示國人對蔡英文領軍的國安團隊信心嚴重不足，這或許與其政治風格有關，因她沒有召開國安會積極研擬應變計畫，沒有向全國民眾發表演說，行事異常低調，還若無其事照日常行程走，這種作為被支持者認為是理性冷靜、氣定神閒，但看在非支持者眼中，就是麻木不仁、束手無策、以不變應萬變，與前總統李登輝應對台海飛彈危機時的大開大闔，大異其趣、大相逕庭。

此外，最新民調顯示，國人對國軍應對中國環台軍演表現的評價方面，有4成2民眾表示從國防部回應中國環台軍演的表現，增強了信心，但仍有3成5表示信心減弱，信心增強的比減弱的多七7百分點。

另對於蔡英文處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策等，民調結果發現，4成6民眾基本上贊同，4成1不贊同，贊同者比不贊同者多5個百分點。游盈隆表示，多數台灣人目前雖贊同蔡英文領導國家的方式，但沒有獲得過半數人民的贊同。

游盈隆憂心，裴洛西訪台受到台灣社會熱烈歡迎，應非常正面，這是美國因素使然，而絕大多數台灣人對中國大規模環台軍演反感，照常理會轉化成「鞏固領導中心效應」，蔡英文聲望沒有不扶搖直上的道理，但其聲望反而逆勢重挫7個百分點，為什麼？唯一的可能是內部因素凌駕外部因素，嚴格來說只有兩個：一個是國人不滿意蔡英文的國安領導表現，另一個就是喧騰1個多月的「林智堅論文門案」。

本次調查訪問期間是2022年8月8至9日兩天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1035人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負3.05個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

▼台灣民意基金會公布最新民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）

▲▼台灣民意基金會8月民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會8月民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會8月民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會8月民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會8月民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會8月民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會8月民調。（圖／台灣民意基金會提供）

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