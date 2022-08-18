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「兩岸共打」救受困柬台人？陸委會：持續透過協議合作

▲▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

台灣民眾被騙至柬埔寨淪為奴工的情況近期受到各界重視，有民代提議政府與對岸透過「兩岸共打協議」（海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議）合作救人。對此，陸委會18日表示，雙方的治安機關持續透過協議管道，進行合作打擊犯罪，維護兩岸民眾權益。

陸委會發言人邱垂正在例行記者會上提到，有關近年來，特別是最近柬埔寨人口販運的案件引發各界關注，行政院已召集外交部、法務部、內政部警政署等有關單位，組成行政院層級的專案小組，並強化辦理預防、勸阻、救援等相關工作，「我們知道相關營救國人的工作非常艱鉅，但政府會運用一切力量，展開迅速積極的行動。」

▼柬埔寨人蛇被押返桃機。（圖／攝影中心攝）

▲▼柬埔寨人蛇2男1女押返桃機。（圖／攝影中心攝）

邱垂正指出，除了透過公私部門合作展開營救，政府也會強化與泰國、馬來西亞等國家共同打擊犯罪，「同時，政府也要呼籲，人民對於赴海外工作應該要注意高薪陷阱，避免受騙或淪為從事不法之工具。」

邱垂正還說，兩岸自2009年簽署海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議至今，雙方的治安機關持續透過協議管道，進行合作打擊犯罪，「我相關治安機關，會在具體的案件上偵辦，秉持對等尊嚴的原則，透過協議管道和陸方展開合作，維護兩岸民眾權益。」

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陸委會邱垂正兩岸共打柬埔寨

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