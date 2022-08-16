陸學者：台灣問題必須由14億中國人民說了算　3手段傳遞政策

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／達志影像／newscom）

實習記者徐芷儀／綜合報導

大陸發布《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書後，引發兩岸及海外輿論的強烈關注，大陸學者陳士良接受訪問時表示，白皮書的發布是向兩岸以及世界宣示，「如何解決台灣問題，及什麼時候解決台灣問題，是中國的家務事，絕不允許外部勢力干涉，也絕不是民進黨蔡英文當局所能夠阻擋的，必須由14億中國人民說了算」。

根據《華夏經緯網》報導，涉台白皮書發布後，將對兩岸關係造成何種影響？海峽兩岸關係研究中心特約研究員陳士良受訪時表示，白皮書發布的時機是在環台軍演結束後，此舉表明，這是為了反制美國眾議院院長裴洛西竄台，也是中國給以美國為首的國際反華勢力以及島內「台獨」勢力的嚴重警告。

陳士良表示，「台灣是中國的一部分，不容置疑，也不容改變，一個中國原則不容任何歪曲和挑戰，必須由14億中國人民說了算」。白皮書的聲明，顯現了中國政府對台政策的「連續性和一慣性」，一方面強調中國政府將堅定推進祖國的完全統一；另一方面則重申，中國將仍然堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，始終沒有放棄和平統一的努力。

▲2022年8月發表的《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書。（圖／CFP）

陳士良認為，民進黨會對白皮書產生如此劇烈的反應，說明「白皮書戳到了他們的痛處」，現在台海情勢會如此緊張，就是因為民進黨企圖「倚美謀獨」和美國「以台製華」的行為導致。中國如果要制止這些行為的發生，就需要「在不放棄和平統一努力的前提下，積極做好軍事鬥爭的準備，另一方面還要繼續加大對台灣人民工作的力度 」。

陳士良強調，中國需要將白皮書的政策內涵，有效的傳遞給台灣民眾，只有透過對中國政策的充分了解，島內民眾才能意識到和平解決台灣問題，台灣的發展空間將會更廣闊，台灣民眾的切身利益也將得到充分保障。

至於如何有效的傳遞政策？陳士良提出3大點 ：

一、透過島內極少數比較理性或中性的媒體，一定要將和平統一對台灣的好處多講給民眾聽，使他們能夠逐漸認同。

二、要充分發揮新媒體的作用，利用兩岸民眾都參加的微信群，將我們的聲音傳遞到島內去。

三、一定要組織力量（包括聘請台灣的專業人士），將白皮書13000字左右的內容，用台灣民眾（特別是青年人）容易接受的形式，編輯成若干個具有可看性的「小視頻」，透過受到台灣年輕人歡迎的新媒體渠道傳播到島內，以達到比政策宣示更加理想的效果。

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

不過台灣方面，陸委會對《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書表示，該文通篇充斥「一廂情願、罔顧事實」的謊言，誆稱所謂統一後發展前景，對侵犯臺灣主權的粗暴行徑推諉其過，北京當局此種粗糙拙劣的政治操作，更凸顯其妄圖以武力侵犯、破壞台海及區域和平的蠻橫思維格局，也印證中共長期失敗僵化的對台工作侷限，「我們嚴正聲明，台灣堅持兩岸互不隸屬、堅拒一國兩制，這才是當前的台海現狀與事實」。

陸委會更強調，我國政府審酌評估情勢、堅守民主自由防線；並呼籲全球民主夥伴持續支持台灣，遏止專制政權軍事冒進、不負責任的嚴重挑釁。