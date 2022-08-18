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論文抄襲案衝擊台大　校長候選人：堅持專業自主「抵抗政治壓力」

▲▼台大文學院長黃慕萱與前代理校長郭大維。（圖／記者許敏溶攝）

▲對於林智堅抄襲事件，台大校長候選人、台大文學院長黃慕萱認為，學術上要堅持專業與台大自主。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大校長遴選委員會今（18日）晚舉辦第四場次校長候選人治校理念說明會，對於林智堅論文抄襲事件，候選人之一、台大文學院長黃慕萱認為，相信絕大多數台大老師，都是秉持學術倫理與研究誠信來指導學生寫論文，但面對學倫案子，要尊重專業做出來的判斷，若面對外來政治壓力，任何一個台大校長都要抵抗政治壓力，學術上要堅持專業、堅持台大自主。

台大校長管中閔任期將在明年1月屆滿，台大校長遴選委員啟動新校長遴選程序，本週一起到22日舉行5場校長候選人說明會，除第五場為1人參與，其餘4場各有2人參與，每位候選人可發表40分鐘治校理念說明，以及意見交流40分鐘，預計9月初進行校務會議推薦投票，10月8日前選出新校長。

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▲▼台大文學院長黃慕萱（左）與台大醫院院長吳明賢（右）。（圖／記者許敏溶攝）

▲今晚台大校長候選人理念說明會，先由台大文學院長黃慕萱（左）登場，右為主持人台大醫院院長吳明賢。（圖／記者許敏溶攝）

台大校長遴選委員會今晚舉行台大校長候選人理念說明會，對於近期爆發林智堅違反學倫被撤銷碩士學位，黃慕萱認為，相信絕大多數台大老師都是秉持學術倫理與研究誠信來指導學生寫論文，自己指導學生寫論文時，來回修改次數都是20到30回，其中一位學生還抱怨已經修改28版，請老師放過他，若指導教授跟學生這樣互動，不會有學倫案子。

目前台大處理林智堅或陳明通的學倫事件，黃慕萱指出，台大都有針對學生與老師的處理規則，學倫案子在各領域，會有不同看法，自己立場就是尊重專業，尊重專業作出來的判斷，此時台大校長就要挺住，尊重委員會做成的決議，若面對外來政治壓力，任何一個台大校長，都要抵抗政治壓力，因為台大是一個學術自由與民主的大學，學術上要堅持專業、堅持台大自主。

▲▼台大文學院長黃慕萱。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大校長候選人、台大文學院長黃慕萱認為，學術上要堅持專業與台大自主。（圖／記者許敏溶攝）

黃慕萱今晚以「創造新思維，迎向新百年」為主題發表治校理念說明會，黃慕萱表示，台大在各項世界大學排名持續穩定，但不進則退，與其他學校差距越來越大，百歲台大要以新思維全盤規劃，所以自己提出「超越、多元、均衡」三面向為治校理念，透過結合行政創新，讓台大成為一所卓越且永續發展的大學。

黃慕萱進一步說明，自己堅持治校精神是以人為本，堅持學術自由與大學自治，堅持正直誠信，從台大校訓可知到，正直誠信的重要，而台大也要厚植人文底蘊，希望將台大校園打造為受人文思想薰陶的環境，擴大人文關懷與社會參與，包括強化人文通識課程開設，培育出人文大師與傑出科學家。

黃慕萱指出，台灣高教面臨很大挑戰，包括全國有40%的教授將在未來十年退休，還面臨少子化問題，台大若要超越過去，則要積極育才、留才與攬才，要遴聘最好師資，包括教師彈薪制度，另外要爭取與培育最優秀學生，包括增加個人申請、減少考試分發入學名額，吸引國際優秀學生就讀，提供更多元國際交流與雙聯學握機會，還有積極規劃大一不分系等新制。
 

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關鍵字：

台大校長遴選郭大維黃慕萱論文抄襲

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