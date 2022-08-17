陳明通「待退」不再應聘台大　校方：學倫案仍依程序審查

▲台大表示，陳明通目前算是台大待退老師，但學倫案會依照程序審查。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

新竹市前市長林智堅因碩士論文被認定抄襲退出桃園市長選舉，同樣被檢舉違反學術倫理的指導教授、國安局局長陳明通昨（16）日傳出辭去台大國發所兼任教職。台大表示，陳明通屆齡退休、婉拒繼續兼課，但未辦理退休，所涉及違反學術倫理案件，仍依程序處理，結果出爐後會報教評會核定。

台大上週二（9日）召開記者會，認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷其碩士學位，林智堅也因此宣布退選，他的論文指導教授陳明通也被外界認定有違反學倫問題，台大上週二表示，已接到有關檢舉。

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▲ 林智堅碩論涉抄襲遭撤銷學位並退選，指導教授陳明通也從下學年起，不再兼任國發所教職。（圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

此外，北市議員王鴻薇日前向教育部檢舉陳明通違反學倫，教育部證實收到涉及學術倫理檢舉案，已依照程序函轉學校處理，台大證實收到教育部轉來函文，正依照程序處理中。

昨天傳出陳明通請辭台大國發所兼任教授，國發所師資網頁已經看不到其相關資訊；據傳，陳明通以近日台海情勢緊張、國安局公務繁忙為由辭去兼任教授職務，台大則回應，國發所兼任教授陳明通自111學年度起不再應聘兼課，並非辭職。

對於陳明通，到底是不續聘或不應聘，台大表示，通常新學年開始，校方都會詢問兼任教授是否願意繼續兼課，陳明通日前婉拒新學年到國發所兼課，所以國發所不再應聘。

台大高層表示，陳明通已經過了退休年齡，但還沒辦理退休，因為新學年才沒兼課，目前屬於「還沒完成退休手續的退休教授」，根據台大規定，未來十年都可辦理退休，也沒有借調問題。

至於陳明通涉及的學倫案件，台大高層指出，目前依照程序進行中，就算陳明通不是台大教授，但不是在職者，學倫案一樣可以適用，，最後仍交給學倫審定委員會處理，最終結果會報給教評會核定。

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