論文事件台大面對政黨壓力　校長候選人：堅守校園獨立自主

▲台大校長候選人、台大醫學院教授黃瑞仁。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大校長遴選委員會今（17日）晚舉辦第三場候選人治校理念說明會，首先由台大醫學院教授、前台大醫院雲林分院長黃瑞仁上場說明，從過去到論文抄襲事件，台大面臨來自政黨壓力，黃瑞仁說，自己在教導學生時就經常對學生說，不管面對什麼病人，「該怎麼做就怎麼做」，不要有差別，未來若擔任台大校長，會堅守原則，台大學術要獨立自主，超越黨派利益之外，因為台大是台灣重要資產，要堅守台大校園的獨立自主。



台大校長管中閔任期將在明年1月屆滿，台大校長遴選委員啟動新校長遴選程序，本週一（15日）起到22日舉行5場校長候選人說明會，除第五場為1人參與，其餘4場各有2人參與，每位候選人可發表40分鐘治校理念說明，以及意見交流40分鐘，預計9月初進行校務會議推薦投票，10月8日前選出新校長。

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▲今天晚上候選人治校理念說明會，由台大醫學院教授黃瑞仁（左）、電機系教授葉丙成（右）依序上場說明。（圖／記者許敏溶攝）

今天晚上第一場候選人治校理念說明會，首先由黃瑞仁進行說明，提出「卓越治理、接軌百年，打造世界的台大」為主題，發表治校理念，黃瑞仁指出，台大教授不僅是創造並定義知識與技術的先驅，也是行事為人的榜樣，台大不只屬於台灣，也屬於世界，而具有國際視野的台大，則包括五大面向，包括「具有台灣特色的全球視野、國際知識創新研究、世界校園國際人才、創新教學研究中心、引領未來的世界的台大。」

黃瑞仁舉例說，要達到具有台灣特色的全球視野，可透過學術交流合作與策略聯盟，建立國際化的教學環境，尤其應該深化與日韓東南亞與澳洲等國家或地區，因為這些地區跟台灣最靠近，同時優化英語授課課程、深化國際學院。

對於近期的林智堅論文抄襲案，黃瑞仁表示，自己心目中的台大，老師需要創造與引領技術，也要自我定位，必須是學生學習的典範，因為會影響學生一輩子價值觀，要具備正直誠信特質，而教授身為人師，除了「經師」之外，還要扮演「人師」角色，自己心目中的台大教授，必須是兼具「經師＋人師」。

▲台大醫學院教授黃瑞仁認為，台大教授要作為學生的經師與人師，作為學生學習的典範。（圖／記者許敏溶攝）

媒體也詢問，近期台大在論文事件上，經常面對外來的政黨壓力，若擔任台大校長該怎麼應對這樣壓力，黃瑞仁表示，自己是心臟內科，在教導學生時，若病人是身家有幾百億的企業家，或者是高官、國家領導人，經常跟學生講，他們就是病人，提供自己專業，「該怎麼做就怎麼做」，不然會有VIP症候群，有時候做太多或太少，這是醫學專業教育出來，將來若擔任台大校長，必須堅守原則，學術獨立自主，學校及學生為主體，老師是提供研究教學，要堅守台大校園的獨立自主，超越黨派利益之外，台大是台灣重要資產，一定要堅守原則。

黃瑞仁也提出多項關懷學生的措施，包括落實生命教育，黃瑞仁說，學校不只關懷學生心理、情緒和學習生活需求，而且幫助同學成為有知有識、有情有義有趣的知識份子，另也要深化台大學生的利他精神，實踐對國家社會的責任，同時深化「希望入學」制度，提升錄取經濟不利的學生比例，另募款成立獎學金，補助學生參與國際交換與留學。

面對多變與不可預測的未來，黃瑞仁認為，台大要讓學生有多元學習方式，持續推動「院學士」、「校學士」，建立以學習者為中心的開放式大學，並推動「自由第二主修」，以及設立「跨領域學分學程」，還有強化公開線上課程的質與量。