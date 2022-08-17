林智堅碩士學位遭撤「稱要捍衛清白」　教長：仍未收到訴願申請

記者許敏溶／台北報導

前新竹市長林智堅爆發碩士論文抄襲案，台大在上週二（9日）認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷其碩士學位，林智堅在上週五（12日）宣布退選，並宣稱要在另一個戰場捍衛自己的清白，外界解讀為為要向教育部訴願，到今天已經五天，但教育部長潘文忠今（17日）指出，到目前為止，尚未收到林智堅訴願申請，經過5天仍未提出訴願，也讓外界摸不清楚林智堅動向。

台大在上週二召開記者會，認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷其碩士學位，儘管總統蔡英文之後出聲力挺林智堅，但林智堅仍在上週五宣布退選，並宣稱要在另一個戰場捍衛自己的清白，外界解讀為林智堅將向教育部訴願。

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▲教育部長潘文忠表示，至今仍未收到林智堅的訴願申請。（圖／記者許敏溶攝）

外界相當關心林智堅是否向教育部提出訴願，在今天教育部部務會報前，面對媒體詢問進度，潘文忠表示，到目前為止，尚未收到林智堅訴願申請，媒體追問國安局長陳明通在台大任職情形，潘文忠則表示，相關人事法規，台大會更瞭解陳明通是在職或退休情況。

也因為此論文抄襲案，外界也關心在職專班碩士論文品質問題，潘文忠指出，有關碩士論文品質，教育部之前特別嚴定八項措施，督導各大學積極強化學位論文品保機制，包括增設調整系所審查將納入學位品保機制等，這也適用在職碩士專班，教育部也會提醒學校，從論文寫作、指導與論文公布等，若學校有特殊情況，在論文品管的八大要項上，都有很明確規範，希望學校在進行學生的論文寫作，要提醒學生依循論文寫作的相關規範來完成論文。

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