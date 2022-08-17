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學術倫理案「政治戕害大學」　葉丙成：當校長願扛政治壓力

▲▼台大電機系教授葉丙成。（圖／記者許敏溶攝）

▲對於林智堅抄襲事件，台大校長候選人葉丙成認為，讓專業的人做該做的事，也願意扛下政治壓力。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大校長遴選委員會今（17日）晚舉辦第三場校長候選人治校理念說明會，對於林智堅論文抄襲事件，候選人之一、台大電機系教授葉丙成認為，自己相信專業，要讓專業的人做該做的事，很不幸，過去這幾年學術倫理事件，都跟政治扯在一起，對大學是一大戕害，大學要維持學術聲望，就是堅持學術倫理，自己也支持台大有一個不被外界影響的獨立判斷制度，若擔任校長，會為台大扛下政治壓力。

台大校長管中閔任期將在明年1月屆滿，台大校長遴選委員啟動新校長遴選程序，本週一起到22日舉行5場校長候選人說明會，除第五場為1人參與，其餘4場各有2人參與，每位候選人可發表40分鐘治校理念說明，以及意見交流40分鐘，預計9月初進行校務會議推薦投票，10月8日前選出新校長。

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▲▼台大校長候選人，包括台大醫學院教授黃瑞仁（左）、電機系教授葉丙成（右）。（圖／記者許敏溶攝）

▲今晚台大校長候選人理念說明會，由台大醫學院教授黃瑞仁（左）、電機系教授葉丙成（右）依序登場說明。（圖／記者許敏溶攝）

台大校長遴選委員會今晚舉行台大校長候選人理念說明會，對於近期爆發林智堅違反學倫被撤銷碩士學位，葉丙成表示，在不同領域有不同專業，自己是電機領域，對人文社會科學領域不懂，但自己相信專業，在處理學術倫理事件，專業很重要，要相信專業，很不幸，過去這幾年處理學術倫理事件，都跟政治扯在一起，對大學是一戕害。

葉丙成進一步指出，學術倫理不是一群人說說要殺就殺，或說不要殺就不要殺，大學要維持學術聲望，就是要堅持學術倫理，校長的角色，應該要維護學術審查制度，不要被外界任何政治力或其他力量干預，讓專業的人做該做的事，做該做的決定，校長則要有肩膀，扛住壓力，做公正客觀的審查與處分，若自己擔任台大校長，會扛下政治壓力。

此外，過去台大校長管中閔上任時，因為獨董一職曾引發爭議，媒體詢問具有創業背景的葉丙成，是否有類似問題，葉丙成強調，現在自己已經離開業界歸建台大，也辭去業界董事、執行長等職務，只擔任顧問，所以沒有利益衝突問題，而自己在非營利組織兼職，則屬於公益性質。

▲▼台大電機系教授葉丙成。（圖／記者許敏溶攝）

▲葉丙成表示，自己以經辭去董事與執行長職務，沒有兼職的問題。（圖／記者許敏溶攝）

線上有台大學生提問，目前很多台大校友失聯，該如何與校友取得聯繫，葉丙成認為，台大一直缺一個類似的系統，但因為目前大家都很重視隱私，要如何在取得聯繫並不影響校友隱私，將是一個問題，而回到源頭，則是校方要替校友做更多事情，若校友覺得畢業後跟台大保持連結，對職涯有幫助，才會願意跟學校聯繫，才會有感動，等到校友40、50歲有成就，才會願意回饋學校。

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