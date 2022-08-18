台灣夜市搬到東京！TAIWAN PLUS攜手70組品牌　農產也直送日本

▲文化總會睽違3年前進東京舉行「TAIWAN PLUS」生活節，主題為「台灣吉日」視覺由方序中操刀。（資料圖／文化總會提供）

記者林育綾／台北報導

文化總會今年9月將前進東京，舉行睽違3年的「TAIWAN PLUS」生活節，主題為「台灣吉日」，文總今（18）日宣布，將匯集包括流行音樂、傳統藝術、文化展演、地方政府、文創設計、農業等產業，超過70組台灣品牌團隊前進東京，甚至會在現場打造「台灣夜市」，創下開辦以來最大的規模，也為台日疫後交流展開新局。

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▲文化總會今年9月將攜手超過70組台灣品牌前進東京，舉行睽違3年的「TAIWAN PLUS」生活節。（資料圖／文化總會提供）

▲文化總會今年9月將前進東京，舉行睽違3年的「TAIWAN PLUS」生活節，今舉行啟動儀式。（圖／記者林育綾攝）

文化總會自2017年起推動國際交流，盼讓世界透過文化亮點看見台灣，其中以日本為樞紐，2度在東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS生活節」。而近年雖受疫情阻隔，但台日友情不減反增，文總今年確定重啟TAIWAN PLUS計畫，將在日本時間9月17、18日上午11時至傍晚18時，於東京都上野恩賜公園噴水池廣場舉行，並在東京的誠品生活日本橋拓展雙主場。

▲▼藉由文化活動，深化日本對台灣文化新能量的認識，吸引日客來台旅遊。（資料圖／文化總會提供）

此次活動以「台灣吉日」為主題，恰好跟日本曆法的「大安吉日」讀音相似，象徵「好預兆」，藉由文化活動，深化日本對台灣文化新能量的認識，吸引日客來台旅遊，也祈福台日人民平順安康。

主視覺則邀請設計師方序中操刀，將「吉」定調為可愛招福貓，在日本文化中，舉右手是招財貓、左手是招福貓，這次的招福貓更加入鳳梨、小籠包、機車、平安符、紅綠燈小綠人⋯等台灣元素。

▲「TAIWAN PLUS」生活節匯集包括流行音樂、傳統藝術、文化展演、地方政府、文創設計、農業等產業。（資料圖／文化總會提供）

此次由高雄流行音樂中心主導音樂策展，執行長李欣芸宣布赴東京參與演出的卡司，包括滅火器Fire EX.、客語金曲歌王羅文裕、金曲原住民歌手舒米恩Suming、創作女聲吳汶芳、民謠創作才子黃玠、入圍金曲獎最佳原住民語歌手獎的舞思愛、3度入圍金曲獎最佳客語歌手的米莎、以及在高流音樂比賽「樂團興奮波」總冠軍新生代樂團─吾橋有水。

而市集策展由初耳 / hatsumimi策劃，精選超過60個台灣品牌，橫跨飲食、寢具、文創、農產等領域，名單將陸續公布；並特別策劃旅日的台灣藝術創作者，將共創出「台灣夜市」的地貌，讓日本朋友在東京感受台灣魅力。

其中高雄市政府、台南市政府、台北市政府、桃園市政府及世界客家博覽會、台灣啤酒等單位也將參與，連江縣政府也帶來與文總共同主辦的馬祖國際藝術島主題攤，而文總雙月刊《Fountain新活水》也有展覽及講座。

▲▼市集策展由初耳 / hatsumimi策劃，精選超過60個台灣品牌，橫跨飲食、寢具、文創、農產等領域。（資料圖／文化總會提供）

活動前期也規劃與日本知名旅宿合作，8月20日在日本橋的CITAN 將舉辦「始端的台灣日和」活動，推出限定台味下酒料理，用台灣啤酒搭配台灣龍膽石斑魚下酒小品；9月更規畫在東京蔵前 Nui. HOSTEL & BAR LOUNGE 限期舉辦台日品牌串連活動。