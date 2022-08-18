　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣夜市搬到東京！TAIWAN PLUS攜手70組品牌　農產也直送日本

▲文化總會睽違3年前進東京舉行「TAIWAN PLUS」生活節，主題為「台灣吉日」視覺由方序中操刀。（資料圖／文化總會提供）

記者林育綾／台北報導

文化總會今年9月將前進東京，舉行睽違3年的「TAIWAN PLUS」生活節，主題為「台灣吉日」，文總今（18）日宣布，將匯集包括流行音樂、傳統藝術、文化展演、地方政府、文創設計、農業等產業，超過70組台灣品牌團隊前進東京，甚至會在現場打造「台灣夜市」，創下開辦以來最大的規模，也為台日疫後交流展開新局。

▲▼文化總會今年9月將攜手超過70組台灣品牌前進東京，舉行睽違3年的「TAIWAN PLUS」生活節，主題為「台灣吉日」。（資料圖／文化總會提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲文化總會今年9月將攜手超過70組台灣品牌前進東京，舉行睽違3年的「TAIWAN PLUS」生活節。（資料圖／文化總會提供）

▲▼文化總會今年9月將攜手超過70組台灣品牌前進東京，舉行睽違3年的「TAIWAN PLUS」生活節。（圖／記者林育綾攝）

▲文化總會今年9月將前進東京，舉行睽違3年的「TAIWAN PLUS」生活節，今舉行啟動儀式。（圖／記者林育綾攝）

文化總會自2017年起推動國際交流，盼讓世界透過文化亮點看見台灣，其中以日本為樞紐，2度在東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS生活節」。而近年雖受疫情阻隔，但台日友情不減反增，文總今年確定重啟TAIWAN PLUS計畫，將在日本時間9月17、18日上午11時至傍晚18時，於東京都上野恩賜公園噴水池廣場舉行，並在東京的誠品生活日本橋拓展雙主場。

▲▼文化總會今年9月將攜手超過70組台灣品牌前進東京，舉行睽違3年的「TAIWAN PLUS」生活節，主題為「台灣吉日」。（資料圖／文化總會提供）

▲▼藉由文化活動，深化日本對台灣文化新能量的認識，吸引日客來台旅遊。（資料圖／文化總會提供）

▲▼文化總會重啟Taiwan Plus，9月前往東京上野公園舉辦實體活動。（資料圖／文化總會提供）

此次活動以「台灣吉日」為主題，恰好跟日本曆法的「大安吉日」讀音相似，象徵「好預兆」，藉由文化活動，深化日本對台灣文化新能量的認識，吸引日客來台旅遊，也祈福台日人民平順安康。

主視覺則邀請設計師方序中操刀，將「吉」定調為可愛招福貓，在日本文化中，舉右手是招財貓、左手是招福貓，這次的招福貓更加入鳳梨、小籠包、機車、平安符、紅綠燈小綠人⋯等台灣元素。

▲▼文化總會今年9月將攜手超過70組台灣品牌前進東京，舉行睽違3年的「TAIWAN PLUS」生活節，主題為「台灣吉日」。（資料圖／文化總會提供）

▲「TAIWAN PLUS」生活節匯集包括流行音樂、傳統藝術、文化展演、地方政府、文創設計、農業等產業。（資料圖／文化總會提供）

此次由高雄流行音樂中心主導音樂策展，執行長李欣芸宣布赴東京參與演出的卡司，包括滅火器Fire EX.、客語金曲歌王羅文裕、金曲原住民歌手舒米恩Suming、創作女聲吳汶芳、民謠創作才子黃玠、入圍金曲獎最佳原住民語歌手獎的舞思愛、3度入圍金曲獎最佳客語歌手的米莎、以及在高流音樂比賽「樂團興奮波」總冠軍新生代樂團─吾橋有水。

而市集策展由初耳 / hatsumimi策劃，精選超過60個台灣品牌，橫跨飲食、寢具、文創、農產等領域，名單將陸續公布；並特別策劃旅日的台灣藝術創作者，將共創出「台灣夜市」的地貌，讓日本朋友在東京感受台灣魅力。

其中高雄市政府、台南市政府、台北市政府、桃園市政府及世界客家博覽會、台灣啤酒等單位也將參與，連江縣政府也帶來與文總共同主辦的馬祖國際藝術島主題攤，而文總雙月刊《Fountain新活水》也有展覽及講座。

▲▼文化總會重啟Taiwan Plus，9月前往東京上野公園舉辦實體活動。（資料圖／文化總會提供）

▲▼市集策展由初耳 / hatsumimi策劃，精選超過60個台灣品牌，橫跨飲食、寢具、文創、農產等領域。（資料圖／文化總會提供）

▲▼文化總會今年9月將攜手超過70組台灣品牌前進東京，舉行睽違3年的「TAIWAN PLUS」生活節，主題為「台灣吉日」。（資料圖／文化總會提供）

活動前期也規劃與日本知名旅宿合作，8月20日在日本橋的CITAN 將舉辦「始端的台灣日和」活動，推出限定台味下酒料理，用台灣啤酒搭配台灣龍膽石斑魚下酒小品；9月更規畫在東京蔵前 Nui. HOSTEL & BAR LOUNGE 限期舉辦台日品牌串連活動。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►用「鮮食肉片」寵愛狗狗！10包599元太划算

ET快訊
裝潢工提問遭嗆「照做就對了」 ！笑揭奇葩成品照：設計師BBQ
快訊／航警局指藍委阻撓偵辦柬埔寨案　吳斯懷7點聲明反批
史上最晚警報？「對流爆發」颱風雛形誕生　預報曝：台灣在射程
他曝九合一大選決戰關鍵：藍綠拚六都過半　民眾黨一縣市最有機會
藍委救人返台被騙過程曝！瞞家人台中做保全　另一同學下落不明
艾成母昔「親筆信曝光」　挺身為王瞳擋槍
H奶女友解開浴巾「傻見水母狂漂」　男友尷尬笑
減肥不吃油傷身　營養師強推「9種好脂肪食物」激瘦

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

史上最晚警報？「對流爆發」颱風雛形誕生　預報向西走：台灣在射程

在天冷賣房子更容易成交！心理研究：買家會產生「有家的感覺」

裝潢工提問遭嗆「照做就對了」 ！笑揭奇葩成品照：設計師BBQ了

快訊／受困證人打臉外交部！Bump含淚「國家對不起我」喊不自殺聲明

歷經香港反送中　郭大維：若在台大發生「會誓死捍衛學生」

台灣OL騎機車、變電箱成最美風景！82位插畫漫畫繪師作品一次收

掃地機器人丟資源回收車　「發爐」悲劇了！環保局：5地雷別亂丟

鐵道局東工處傳工安意外！廠商開吊卡搬材料　誤觸台電高壓電慘死

「20台人團」出征柬埔寨淘金！1女10男爽玩照曝光：先來泳池Chill

真的憋不住！外送員屎在滾　電梯內「啪噠噠掉出褲」網友不忍苛責

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

艾成蘆洲捷運共構大樓墜樓！　未送醫「當場死亡」

王瞳悲帶2人愛犬做筆錄　赴板殯見艾成最後一面

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

藏屍男把媽遺體塞冰箱　喊非喪心病狂：是真沒錢

海底撈比愛心店員會回？ 正妹狂被忽略下秒神反轉

史上最晚警報？「對流爆發」颱風雛形誕生　預報向西走：台灣在射程

在天冷賣房子更容易成交！心理研究：買家會產生「有家的感覺」

裝潢工提問遭嗆「照做就對了」 ！笑揭奇葩成品照：設計師BBQ了

快訊／受困證人打臉外交部！Bump含淚「國家對不起我」喊不自殺聲明

歷經香港反送中　郭大維：若在台大發生「會誓死捍衛學生」

台灣OL騎機車、變電箱成最美風景！82位插畫漫畫繪師作品一次收

掃地機器人丟資源回收車　「發爐」悲劇了！環保局：5地雷別亂丟

鐵道局東工處傳工安意外！廠商開吊卡搬材料　誤觸台電高壓電慘死

「20台人團」出征柬埔寨淘金！1女10男爽玩照曝光：先來泳池Chill

真的憋不住！外送員屎在滾　電梯內「啪噠噠掉出褲」網友不忍苛責

太多特色等於沒特色　別把自我介紹當身家調查

非常律師禹英禑》朴恩斌24年的努力　等到一個發光的角色

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

生活熱門新聞

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

台鐵惡霸男帶兒子佔位　嗆列車長「你惹不起」

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

閨蜜洗完澡「下面被看光」　鄰居報警！本尊曝經過

艾成剛去世！維基百科「死因」被改4字

女老闆激戰女婿　女兒目睹冷笑：我尪厲害吧

酸Bump「醜噁男憑什麼罵外交部」她：低能拍片騙低能去看

疫情升溫「延後開學、改停課標準」　莊人祥回應

遭抹黑24小時未道歉！柬埔寨「吹哨者」Bump宣戰政府

今午後大雷雨很狂暴　最新成颱機率曝

帶孩佔位反嗆「惹不起」！結局讓人拳頭硬　台鐵挺女列車長回應了

柬埔寨「幕後首腦」被起底！斷人腳筋再棄屍

20台人團飛柬埔寨淘金！超Chill照曝光

今年恐破最晚發布颱風警報紀錄！氣象局解釋了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺虛弱用手勢比「讓我走」！余天痛哭：我怎麼捨得

艾成憂鬱到發瘋「真正原因曝光」！

即／艾成死因曝！王瞳揭丈夫失控原因

直擊！今早「名人帶團」20多人飛柬埔寨原因曝

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

王瞳「整天沒進食」狀態憔悴！Lulu半夜發聲

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

22歲男赴柬遺照剩頭　疑當詐團幹部PO文炫富

余苑綺大姊悲痛證實「她目前無意識」！

台鐵惡霸男帶兒子佔位　嗆列車長「你惹不起」

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

王瞳開口了　教友曝艾成夫妻婚後互動

余天接電話「哭著上車」！余苑綺病況不佳

閨蜜洗完澡「下面被看光」　鄰居報警！本尊曝經過

艾成剛去世！維基百科「死因」被改4字

更多

最夯影音

更多
艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面
王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面