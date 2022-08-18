他染猴痘「鼻子竟爛掉」　發黑壞死照曝光！3天內急速惡化

▲德國一名40歲男子感染猴痘，鼻子腐爛壞死。（圖／翻攝link.springer.com）



記者吳美依／綜合報導

德國一名40歲男性鼻子出現紅斑，僅僅3天內，竟開始泛黑壞死、呈現腐爛狀態，全身各處也長滿膿皰，檢驗後發現感染猴痘。醫師指出，此病例之所以如此嚴重，是因為患者也同時染上HIV及梅毒，導致免疫功能受損，組織壞死風險更高，相關研究被刊登在醫學期刊《感染雜誌》（Journal of Infection）。

患者初次看診時，被誤診為曬傷，未料鼻子迅速腐爛，留下大量膿液及死皮，還有劇痛腫脹的傷口結痂，尤其陰莖和嘴巴周圍的膿皰更是嚴重。

他也坦承從未接受過性病檢測，一驗才發現感染HIV病毒及梅毒，白血球數量與HIV發展成愛滋病的人一樣低，幸好接受抗病毒藥物治療後，身上病灶已經變乾，但鼻子僅部分好轉。

▲猴痘病毒。（圖／達志影像／美聯社）

英國東安格里亞大學公衛專家杭特（Professor Paul Hunter）表示，隨著猴痘傳播，嚴重病例可能變得更常見。他指出，天花（smallpox）會導致臉部及鼻子皮脂腺壞死，考量到同病毒家族的猴痘「疾病模式非常相似」，此情況也很可能發生在猴痘嚴重病例身上。

猴痘原為中西非地方流行病，今年起卻在海外大規模傳播，自5月20日以來，全球最多猴痘病例的國家依序為美國1萬多例、西班牙5700多例、德國3100多例，目前大多數患者為同志或雙性戀男性，但病毒也可能傳染給任何人。

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