陸單日激增3400例！北京新增4例本土　官方：嚴格執行進返京政策

▲北京本土疫情爆發。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸本土疫情壓不住，大陸衛健委今（18）日通報，新增3400例陽性病例，其中本土病例614例，本土無症狀感染者2810例。北京也再新增確診4例，官方表示，要嚴格執行進返京政策，有1例及以上本土新冠肺炎感染者所在縣區旗7日內旅居史人員限制進返京。

衛健委通報顯示，新增本土病例614例（海南496例，陝西36例，西藏19例，浙江14例，福建10例，新疆9例，廣東6例，內蒙古5例，北京4例，四川4例，河南3例，青海3例，江西1例，湖南1例，重慶1例，貴州1例，雲南1例）。

新增本土無症狀感染者2810例（海南1522例，西藏870例，新疆224例，青海57例，兵團36例，陝西29例，浙江13例，江西12例，河南8例，河北6例，廣西5例，上海4例，山東3例，重慶3例，雲南3例，甘肅3例，寧夏3例，內蒙古2例，廣東2例，四川2例，北京1例，江蘇1例，貴州1例）。

北京新增的4例確診者，其中1例是在社會面篩查發現的外地返京人員，該感染者在順義區的居住地被調整為高風險區。

北京市政府新聞發言人徐和建17日表示，當前，北京正值暑期進返京高峰，加之直航北京國際航班增加，京外、境外疫情輸入風險進一步加大，今年8月以來，北京先後發現6起京外關聯病例和2起境外關聯閉環人員疫情。

北京提出，有1例及以上本土新冠肺炎感染者所在縣區旗7日內旅居史人員限制進返京，進返京人員須持核酸陰性證明方可返崗上班，並加強遠端管控，進一步織密首都疫情防控網。