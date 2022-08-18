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巴西猴痘確診數激增5倍　5兒童感染社區恐淪陷

▲▼猴痘症狀。（圖／路透）

▲巴西猴痘確診數從592例爆增至2747例。（圖／路透）

記者鄭文晴／綜合報導

世界衛生組織（WHO）18日呼籲，位在南美洲的巴西政府需盡速向民眾宣導感染猴痘的風險，因為巴西在確診猴痘病例數的國家中排名第5，從原本的592例爆增至2747例，多了將近五倍，當中包含五起兒童猴痘病例，恐已淪為社區感染，而根據最新數據，目前已有92個國家約3.5萬多例猴痘病例，比上周增加了20%。

綜合外媒報導，世衛猴痘專家路易斯（Rosamund Lewis）18日指出，巴西是因感染猴痘人數激增而引起關注的地方之一，目前全球有92個國家約3.5萬例確診病例，美國以1萬1100例確診病例居首，西班牙5700例，德國3100例，英國3000例，巴西2893例。

路易斯說，「重要的是要有強有力的反應，提供訊息、行動和證據」，雖然世衛組織已經宣布猴痘為國際緊急事件，仍擔心許多國家政府未採取足夠的措施來應對新的健康危機，一些國家顯示出令人擔憂的趨勢，巴西就是其中之一，病例數繼續上升，「巴西政府需要落實所有防疫措施，並告知民眾做好自我保護。」

路易斯建議，巴西政府需收集受猴痘感染影響的社區、群體接觸的證據，因為這對目前正在制定對策的巴西來說，至關重要。世衛首席緊急情況專家萊恩（Michael Ryan）也敦促，各國政府認真對待猴痘引起的健康危機。

面對世衛的建議，巴西衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）於15日再度聲明，暫且沒有宣布猴痘為緊急公共衛生事件的打算，以目前狀況還沒有嚴重到需要宣布為緊急公共衛生事件的地步，「到目前為止，沒有相關部門提出這類技術性要求。」

7月22日至8月7日，巴西從592例躍升至1721例，該疾病已在全國範圍內蔓延，據衛生部稱，截至週一有2747例確診病例，巴西東南部聖保羅是累積數量最多的州，有1919例診斷。實際上，上週全國衛生廳長委員會（CONASS）已呼籲政府，宣布巴西進入緊急狀態。

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