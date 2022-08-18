「東瀛戰神」猛撞片！無辜司機嚇壞狂噴5字經...郵務車恐賠慘

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區發生一起超貴車禍！37歲劉姓男子駕駛要價600萬起「東瀛戰神」的Nissan GT-R跑車，行經忠誠路路口，與蔡姓司機駕駛的郵務車擦撞，跑車失控猛撞路邊等客的計程車，無辜遭波及的江姓計程車司機嚇壞，當下猛吐5字經。江姓司機接受《東森新媒體ETtoday》訪問，無奈表示「恐少20萬收入」更曝很擔心一件事。

▲要價600萬起的日產跑車「東瀛戰神」GT-R於士林區忠誠路一段上追撞多元計程車。（圖／民眾提供）

▲「東瀛戰神」跑車撞上多元計程車才停下。（圖／記者黃宥寧翻攝）

24歲江姓司機受訪指出，當時停在路邊等待客人，沒想到「飛來橫禍」，白色GT-R與郵務車擦撞後，傳出一陣尖銳「嘎」煞車聲，下秒他的車尾遭撞，車身也因撞擊力道猛烈，晃動了數下，更讓他當下直接嚇壞狂吐5字經，接著說「別人出車禍來撞我」。

江先生表示，目前交給保險公司，等初判表加修車時間大概2個月，損失將近快20萬；「生財工具」無辜遭波及，他更無奈說「接下來只能騎摩托車接外送單了」，他更透露當下「東瀛戰神」車主心情相當差，但令他更擔心的是不知道郵務車司機保險夠不夠賠。

▲郵務車50歲蔡姓男子迴轉不慎與GT-R發生嚴重碰撞。（圖／記者黃宥寧翻攝）

本月16日晚間8時許，37歲劉姓車主開著要價600萬起的Nissan GT-R「東瀛戰神」，沿著忠誠路一段行駛，當時他綠燈直行，剛好50歲蔡姓郵務車司機剛好準備迴轉，劉男疑似未發現加上車速不慢，直接撞上郵務車後整輛車失控，朝前方路旁暴衝，接著猛撞路邊多元計程車才停下。

至於車頭慘毀容的Nissan GT-R Nismo新車要價620萬起，最大馬力至少550匹，扭力有65公斤米，搭配6速序列式手排變速箱，換檔快；據悉，該輛GT-R若真的是「Nismo」版本，台灣僅有4輛，因總代理未進，僅能靠外匯買進，購入車價即千萬，後續昂貴維修費恐讓車主超心痛。

3方經酒測後均無酒精反應，後續的車禍肇事責任，仍有待後續調查釐清。