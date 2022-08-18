台中隊亮相　力破連任魔咒！盧秀燕：1126拭目以待

記者游瓊華／台中報導

國民黨台中市黨部18日舉行聯合提名記者會，力拼連任的台中市長盧秀燕與34名國民黨議員參選人大合體，營造大團結氣勢。不過台中市自從縣市合併、升格以來從沒有市長連任成功過，媒體今天在記者會上提問盧秀燕，是否有信心打破魔咒，盧秀燕回應「我也好奇，11月26日請拭目以待」。

▲力破連任魔咒，盧秀燕組台中隊亮相「我也好奇1126拭目以待」。（圖／記者游瓊華攝）



今天在聯合提名記者會包括市長盧秀燕、議長張清照、副議長顏莉敏、台中市議會國民黨團書記長吳瓊華、執行長黃健豪等34名國民黨提名議員候選人合體亮相，立委楊瓊瓔、前立委顏寬恒也到場參與，展現團結氣勢。

▲力拼連任的台中市長盧秀燕與34名國民黨議員參選人大合體。（圖／記者游瓊華攝）



有媒體公布最新台中市長民調，盧秀燕對上民進黨市長參選人蔡其昌大勝逾30%，對此盧秀燕回應，「對民調沒評論，只是參考」，並直言「1126才是真正大考」會全力以赴，戰戰兢兢，爭取市民支持。

盧秀燕在記者會上感謝黨籍議員與市府團隊，一起組成「台中隊」，回顧過往3年多度過各種危機考驗，包括疫情衝擊、2020年台中市臨危授命接下的台灣燈會，一邊防疫一邊辦燈會，台中仍創造破千萬人次的賞燈成績。

盧秀燕也細數過去政績，包括在台中13年無法貫通的「大智路」，歷任3任市長、4次流標的「綠美圖」，台中人等了20年的「水湳國際會展中心」，都在她與團隊積極溝通協調，爭取議會支持下順利開工等。

盧秀燕最後回顧防疫工作，表示面對疫情來勢洶洶，台中市率先設立前進指揮所，市府防疫部隊開赴前線熱區，第一時間阻斷傳染鏈；當疫苗抵達台灣，台中市第一個開設社區快打站，就近為市民接種疫苗，至今台中市疫苗覆蓋率都是優於全國。