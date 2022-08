20多歲女老師伸魔爪　15歲男學生陪做愛！學校超怒派人旁聽審訊

▲國外女老師與未成年學生發生性關係,面臨法院訴訟。(示意圖,非文中當事人/取自免費圖庫pixabay)

記者張寧倢/編譯

英國28歲女教師喬恩斯(Rebecca Joynes)17日在曼徹斯特刑事法庭出庭,因為她涉嫌「蓄意撫摸」15歲男學生的青春肉體,還和對方上床發生性關係。然而,被控2項罪行的她儘管已遭學校開除且不再聘用,仍向法官堅稱自己無罪。審判進行中,學校官員更現身旁聽席。

根據《每日郵報》報導,來自英格蘭索爾福德(Salford)的喬恩斯被指控在2021年10月和一名未成年男學生發生性關係,現年28歲的她涉嫌「蓄意觸摸」15歲少年,她辯稱自己以為對方年紀至少有16歲以上,但她的陳述被認為並不合理。性侵醜聞爆發後,她先是遭學校停職,後來直接被相關教育部門開除,不再任用。

報導指出,17日開庭時她當庭提出無罪抗辯,學校官員則坐在旁聽席上觀看整個審判過程。法官史秘斯(Rachel Smith)決定准予保釋,但附帶條件是喬恩斯不得與任何控方證人接觸,也禁止她在無人監督的情況下接觸任何18歲以下的未成年人,並警告10月份之前她還得出席另外2場法庭聽證會。

法院估計最終審判將訂於5月進行,預計將持續4天。

