20多歲女老師伸魔爪　15歲男學生陪做愛！學校超怒派人旁聽審訊

▲國外女老師與未成年學生發生性關係，面臨法院訴訟。（示意圖，非文中當事人／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

英國28歲女教師喬恩斯（Rebecca Joynes）17日在曼徹斯特刑事法庭出庭，因為她涉嫌「蓄意撫摸」15歲男學生的青春肉體，還和對方上床發生性關係。然而，被控2項罪行的她儘管已遭學校開除且不再聘用，仍向法官堅稱自己無罪。審判進行中，學校官員更現身旁聽席。

根據《每日郵報》報導，來自英格蘭索爾福德（Salford）的喬恩斯被指控在2021年10月和一名未成年男學生發生性關係，現年28歲的她涉嫌「蓄意觸摸」15歲少年，她辯稱自己以為對方年紀至少有16歲以上，但她的陳述被認為並不合理。性侵醜聞爆發後，她先是遭學校停職，後來直接被相關教育部門開除，不再任用。

報導指出，17日開庭時她當庭提出無罪抗辯，學校官員則坐在旁聽席上觀看整個審判過程。法官史秘斯（Rachel Smith）決定准予保釋，但附帶條件是喬恩斯不得與任何控方證人接觸，也禁止她在無人監督的情況下接觸任何18歲以下的未成年人，並警告10月份之前她還得出席另外2場法庭聽證會。

法院估計最終審判將訂於5月進行，預計將持續4天。

Rebecca Joynes, from Salford, today made her first appearance at Manchester Crown Court charged with two counts of sexual activity with a childhttps://t.co/KSpKvlum7j — Children's Services Corruption Warriors (@ChildReviewSAT) August 17, 2022

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