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資優班導師是狼！國二女遭性侵　「台中房思琪」忍25年控明星校長

記者游瓊華／台中報導

台中一名女子Ａ女今天出面指控，25年前就讀台中某知名國中資優班時，多次遭班上黃姓導師性侵，地點包括班級教室、保健室、校史室、電腦教室，甚至班遊的旅館、黃男車上，甚至要求不得分手，否則將進行報復，並指該名狼師已經成為台中某所國中校長，長大後的她決定勇敢站出來，為自己平反，並依循性平法，向台中市教育局提出申訴。但性平調查期間狼師擔心影響退休，頻頻騷擾A女，讓A女相當崩潰，正式出面召開記者會，讓這名狼師多年前的惡行曝光。

▲資優班導師是狼！國二女遭性侵，「台中房思琪」忍25年怒提申訴。（圖／記者游瓊華攝、人本提供）

▲台中一名A女今天召開記者會，控訴一名即將退休校長，在25年前對她性侵、猥褻，猶如房思琪翻版。（圖／記者游瓊華攝）

Ａ女表示，台中黃姓數學名師長期在某明星國中擔任資優班導師，也曾私下開設補習班，每班人數超過百人，以學生跳級就讀第一志願為其績效，深獲同儕及家長肯定，之後黃師甚至當上校長，前後擔任兩所國中校長共12年，還獲得資深優良教育行政人員。

Ａ女指出，出社會後自己也擔任老師並擔任校內性平委員，屢屢看到其他孩子也有類似情況，讓她驚訝不已，決定自己也站出來，向台中市性別平等教育委員會舉發，自己在20年前被黃姓導師性侵，受害時間長達四年多，並強烈懷疑有其他同學也受害，要求性平會擴大調查。

▲資優班導師是狼！國二女遭性侵，「台中房思琪」忍25年怒提申訴。（圖／記者游瓊華攝、人本提供）

▲A女也公開該名狼師曾經在她高中畢業時寫信給她，希望能繼續維持關係。（圖／人本提供）

A女也公開狼師操控女學生手法，包括時常在班上講「信我者得永生」，會送禮物給特定學生，也經常舉辦過夜班遊，甚至帶全班去加拿大畢業旅行，這在二十年前國中校園裡，根本是不可能的事。

此外，A女也提到，黃男會時常個別接送或帶女學生去吃飯，還送文具、項鍊、睡衣和哈電族電子辭典當禮物，也會阻止A女與男同學互動，或是以加強數學為由，單獨留A女假日課輔，向A女告白「在輔導你的過程，我已愛上你了」、「我可以吻你嗎」、「這是我們的初吻，要好好珍惜，小心保護這段關係，不要告訴別人。」A也痛心地說，在狼師逼迫下，不當關係長達4年多，直到上了大學才逐漸擺脫狼師的騷擾。

▲資優班導師是狼！國二女遭性侵，「台中房思琪」忍25年怒提申訴。（圖／記者游瓊華攝、人本提供）

▲A女指，狼師常送禮物給女學生，藉此拉近兩人關係，讓女學生覺得特別被關注。（圖／人本提供）

A女強調，25年前的案子已經過了刑事追溯期，行政調查仍在進行，呼籲有其他相同遭遇的學姊、學妹勇敢站出來，為自己追求一個公平正義的機會，不要在暗夜哭泣！

▲資優班導師是狼！國二女遭性侵，「台中房思琪」忍25年怒提申訴。（圖／記者游瓊華攝、人本提供）

▲A女公開狼師寫的信件。（圖／人本提供）

台中市教育局對此回應，接獲通報後，隨即通知受指控的當事人現職，及事件發生時所屬學校24小時內完成通報後，積極著手進行調查。教育局正嚴查此案，若調查結果屬實，必定重辦。

教育局也指出，市府召開性別平等教育委員會決議受理此案，並籌組調查小組進行調查作業，訪談相關人等。教育局嚴加調查此案，因案情調查之必要，依性別平等教育法第31條第1項規定，展延調查期限至今年9月，待調查報告完成後審議。教育局將依法按調查結果的事實認定，若調查結果屬實，將依性別平等教育法及教師法相關規定重辦。

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