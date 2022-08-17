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性侵猥褻國中繼女上千次！淫行曝光竟惱羞砍人　狼父判囚12年

▲桃園市林姓男子去年4月佯稱幫女子介紹工作與看宿舍等藉口，卻趁機誘騙住處強制襲胸與撫摸下體，最後硬上性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲宜蘭董姓男子，在繼女國2起，性侵3次，摸胸摸下體近千次，遭判重刑。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一少女國中起，遭董姓繼父摸胸摸下體近千次、性侵3次。她為罹患憂鬱症媽媽及考量繼父是家中唯一經濟來源而隱忍多年，後來她友人得知後找董男理論卻遭砍傷，後在老師追問之下，狼父惡行曝光，犯後一再狡辯，毫無悔意，且雙方未達和解；宜蘭地院審結，加重強制猥褻、加重強制性交等罪，判董男應執行有期徒刑12年。

判決指出，少女與繼父董男、母親3人同住，國2開始，繼父每天會碰她胸部，或每3天摸她下體，並還性侵3次，她儘管不願意也反抗但仍沒用。董男也曾傳訊息給少女，「摸索一下都不行，是怎樣？」、「摸索一下，妳就不遷就我，喔～又不是沒碰過，不知道妳到底在堅持什麼？是為了妳男友嗎？」、「就因為妳一個人，影響到我的不悅！妳知道我在說什麼！」、「我有點不爽繳房租了！怎麼辦呢？」等。

少女受辱，但考量媽媽罹患憂鬱症、相當依賴董男，加上董男是家中唯一的經濟支柱，會以離家為由，要脅少女乖乖聽話，少女選擇隱忍。是友人在察覺少女不如以往活潑開朗，追問得知，就去找董男理論說：「怎麼做人家爸爸的？」卻遭董男持刀砍傷 。學校老師獲知通報，社工介人，董男惡行曝光。

法官認為，董男僅為滿足個人慾念，仗勢是家中經濟支柱，更利用少女為保護患有憂鬱症媽媽而不敢聲張的心態，對她下手次數甚多、手段卑劣、罔顧倫常，長期造成少女身心創傷，且至今雙方未達和解，犯後一再狡辯，毫無悔意，並以董男對未滿14歲少女犯強制猥褻共326罪，各處有期徒刑3年2月，且犯加重強制性交2罪，各處7年2月；對滿14歲的少女犯強制猥褻罪601罪，各處8月，又犯強制性交，處3年2月；應執行有期徒刑12年。

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