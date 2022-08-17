逼女鄰居「握住」！惡狼裸下體施暴被撞見　內褲留現場成鐵證

▲台中一陳姓男子向女鄰居借廁所後，見落單竟脫下自己的褲子想性侵她，被女鄰居逃脫呼救，陳男連內褲都來不及穿好，急忙逃走。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台中報導

台中一陳姓男子到女鄰居小花(化名)家借廁所，見她單獨在家突起色心，脫掉自己的褲子逼她「握住」，小花不從，趁隙跑出門外大聲呼救，陳男連忙裸下體追趕出門，將她強拉進屋痛毆，因為這一幕被路人撞見，陳急忙穿上外褲匆忙逃走，警方獲報到現場查扣一條內褲成為鐵證。經台中地院審理，依強制性交未遂罪、傷害罪，各判2年4月、5月徒刑，全案還可上訴。

判決書指出，陳男和小花曾是鄰居，陳男於今年2月17日10時許回到故居附近，因內急到小花家借廁所後，見她單獨在家，假裝向她借菜刀，想以此恐嚇她聽話。

小花一聽起了警覺心，到廚房拿菜刀藏到座椅下，陳男見狀恐嚇「你要將菜刀交出？還是要我強姦你？」， 隨即將自己的褲子連內褲脫下，命令小花「握住」他下體，並要她進到房間內。

小花不願意，藉口「口渴要先喝水」等語，趁隙逃出屋外大喊「救命」，陳男裸著下身追出，將小花拉進屋內痛毆，導致小花的頭部和後胸受傷。

因陳男強拖小花進屋時，發現有路人在看，狂揍小花幾拳就穿上外褲匆忙逃離，把內褲留在現場，小花連忙報警處理。

法院查出，陳男過去就有妨害自由的前科，如今又意圖對小花強制性交，並強拉她進屋毆打，且犯後也未賠償小花的損害，審酌他從事維修員月薪4萬、要扶養殘障母親，依強制性交未遂罪，處2年4月徒刑；另犯傷害罪處5月徒刑，可易科罰金15萬元，全案還可上訴。