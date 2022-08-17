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柬埔寨「因3件事」淪詐騙天堂　他1句話搞垮博弈業！身邊人更賺了

▲▼柬埔寨金邊國際機場2017年遣送70多名涉嫌從事網路詐騙犯罪的被捕中國公民。（圖／達志影像／美聯社）

▲柬埔寨詐騙、人口販運等犯罪問題近來頻頻在媒體上曝光。圖為柬埔寨2017年金邊國際機場，當局正在遣送70多名涉嫌從事網路詐騙犯罪的被捕中國公民。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

國人近來被誘騙至柬埔寨、泰國、緬甸等東南亞國家，被迫進行網路詐騙的案例頻傳。然而，外媒近年來也持續關注柬埔寨販運與奴役的情況，柬埔寨密集的詐騙活動並非一朝一夕造成的，背後原因約可整理出三大事件，其中最大的問題為官商勾結與腐敗。

「半島電視台」（Al Jazeera）4月一篇報導指出，泰國警方從柬埔寨救出了700多名被中國大陸組織強迫監禁的泰國人，但泰國警方估計，可能有1500多名泰國人受困柬埔寨施亞努港（Sihanoukville，簡稱西港）。半島電視台深入追蹤7月在YouTube上傳「柬埔寨的網絡奴隸」的紀錄片，也刊出專題報導試圖揭露，為何詐騙人蛇集團多選擇柬埔寨作為根據地。

●柬埔寨政府支持中資博弈產業

其中一大原因是柬埔寨總理洪森（Hun Sen）的政府與中國關係日益密切，支持中資博弈產業至柬埔寨發展。洪森與他領導的人民黨統治柬埔寨將近40年，關閉獨立媒體，迫害異議人士，逮捕主要反對黨，國際人權組織指責柬埔寨政府貪腐、殘暴。許多人表示，柬埔寨高層把國家當作自己的商業帝國。

▲▼柬埔寨金邊國際機場2017年遣送70多名涉嫌從事網路詐騙犯罪的被捕中國公民。（圖／達志影像／美聯社）

▲柬埔寨政府與中國合作關係密切，支持中資賭場進駐西港。圖為柬埔寨2017年遣送涉嫌詐騙的中國公民。（圖／達志影像／美聯社）

「外交家」（The Diplomat）雜誌7月報導指出，雖然柬埔寨的博弈產業和外資賭場早在16世紀就已出現，但在洪森領導下，柬埔寨2017年博弈產業大爆發，中資賭場大舉進駐一度沉寂的西港市，帶動中國餐廳、酒店、卡啦OK湧入，西港有90%企業都是中國人所持有。三大最知名的中國投資客董勒成、徐愛民與佘智江，都在大陸被指控涉及數千萬美元的金融犯罪。

●政策大轉彎「禁止線上賭博」　西港轉向詐騙活動

洪森2019年8月宣布禁止網路博弈，被認為是出於減緩人民對犯罪擔憂的政治動機，然而，此項政策卻在短短4個月內擊垮博弈市場。過去一大部分外國玩家參與的線上賭博，光是稅收就占了柬埔寨賭場總稅收的4分之1。由於柬埔寨公民賭博被視為非法，而新冠疫情重挫觀光業，西港賭客驟減80%，半數賭場倒閉，博弈產業生意慘淡，收入只剩過去10%。

過去幾年，中國網路詐騙活動源源不絕地湧進西港，讓西港經濟園區成為人口販運和奴役的大本營，但詐騙相關的奴役犯罪已遍布柬埔寨各地，包含一帶一路重點項目「七星海-長灣」地區以及泰柬邊境城鎮波別等。

●官商勾結、嚴重腐敗　犯罪地點一查驚覺「都是洪森身邊人」

美國和平研究所（U.S. Institute of Peace）中國安全專家塔爾（Jason Tower）調查了涉及人口奴役的網路詐騙犯罪集團。他表示，如果仔細觀察詐騙活動使用的建築物資訊，會發現多數建物所有權人與柬埔寨最高領導層密切相關，背後多數「大咖」的共通點就是與總理洪森有關係，包含他的姪子洪圖（Hun To）、前任或現任顧問、一名贊助他搭乘豪華私人飛機前往紐約的金主、一名長年政治盟友。

▲▼柬埔寨首相洪森（Hun Sen）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柬埔寨首相洪森（Hun Sen）未能阻止網路詐騙猖獗，犯罪集團使用的建築物竟登記在與他關係密切者的名下。（圖／達志影像／美聯社）

這些大人物中只有洪圖向半島電視台作出回應，但他拒絕受訪也表示自己不負責處理相關問題，也不知道有任何網路詐騙行為。西港副市長迪曼奇（Long Dimanche）與柬埔寨反人口販運委員會主席朱文英稱，幾乎所有關於人口販運、監禁和透過網路騙局強迫勞動的投訴都是假的。迪曼奇說，「他們想換工作，因為他們以為自己會得到更高報酬、更好的工作條件，一旦他們不被允許離開時，就會宣稱自己被囚禁。」

美國「2022年度人口販運報告」中柬埔寨被降至最差的第三級，報告中提到柬埔寨政府沒有完全達到消除販運的最低標準，也沒有為此做出重大努力，地方性腐敗繼續阻礙整體執法行動，當局沒有調查或追究任何官員的刑事責任，而據可信指控，這些官員大多數都是共謀者，警察也會在突襲攻堅之前事先通知犯罪集團，以換取按月支付的賄賂或性服務。

塔爾表示，網路詐騙與其他非法活動不僅止於柬埔寨，而且擴及整個區域，尤其是緬甸，「你甚至可以稱這些地方為『特殊犯罪區』，因為它提供了一個超越法治的地方，提供那些想要參與各種詐欺、非法活動者一個安全場所。」

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