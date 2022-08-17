驚悚藏屍全過程！國中女控父家暴性侵　脫口「阿嬤對折塞冰箱」　

記者陳雕文／新北報導

新北市八里區一名女國中生稱「阿嬤躲在冰箱不肯出來」，警方果真在女學生家中發現一具對折發臭的遺體！死者兒子供稱，因沒錢下葬母親，才會將遺體冰存在冰箱內5年。後來警方又查出，男子在母親死後仍以其名義申請各項補助，且疑似對女兒家暴、性侵，目前女學生已被緊急安置，全案持續偵辦中。

▲國中妹驚吐「阿嬤躲在冰箱」，老師驚覺有隱情，立即通報社會局。（圖／記者游宗樺翻攝）

女學生就讀的學校教務處謝姓主任表示，「14歲女學生今年要升9年級，在校活潑開朗，成績普通，整體表現並無異樣；事情是這樣的，在本月15日晚間8點多，女學生的66歲爸爸打電話給導師，說女兒不乖不聽話，導師跟爸爸談了一下後，有再跟女學生聊，女學生在電話中透露爸爸有家暴的情形，當時已經晚上快10點，導師立刻通報學校輔導處」。

據了解，輔導處在隔天（16日）早上跟女學生視訊聯絡並查看傷勢，發現其四肢都有瘀青，女學生還表示自己肩膀背部有痠痛的情形，在檢傷的過程中，女學生順帶提到『爸爸還會撫摸我』且疑似遭到性侵的狀況，輔導處趕緊通報社會局跟警方，當天下午5點左右，有2位社工跟員警到女學生家查訪。

▲死者兒子冒用母親的名義申請補助，5年領走至少63萬元。（圖／記者游宗樺攝）

當女學生看到有人上門關心時，情緒相當激動，除了陳述自己遭到家暴、性侵，最後補了一句「阿嬤躲在冰箱不肯出來」，社工聽完直覺有異繼續追問，但女學生支支吾吾沒多談，警方不敢大意，將女學生跟爸爸帶回派出所，晚間7點多再次回到男子家中打開冰箱，果真在下層看到對折且身穿袈裟的阿嬤遺體。

警方調查，87歲阿嬤於2017年8月病危，保留一口氣從林口長庚出院，被66歲兒子接回家後旋即過世，但男子卻沒安葬母親，反而把母親的遺體對折，藏入冰箱長達5年，當員警上門調查時，發現冰箱放在室外陽台上且未插電，打開後發現遺體已乾枯並散發臭味。

警方發現，藏屍男在母親死後，仍用母親名義申請補助，包含母親中低收補助1年約8萬元、身障生活補助一年約2萬元、重陽禮金一年2000元（2022年調整為5000元）、健保補助1個月2000元（2022年調整為5000元），一年不當得利約12萬6000元，5年來詐領補助至少達63萬元，後續將依偽造文書等罪嫌偵辦。

警方指出，由於死者遺體完整、沒有任何外傷，經鑑識人員採證後，排除他殺可能，遺體目前已送殯儀館冰存，待檢方相驗以釐清確切死因。