移民署宣導消費者保護資訊　避免被騙守護新住民權益

▲高雄市第一服務站邀請公平交易委員會，宣導消費者保護資訊，守護新住民權益 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為提升新住民對於我國消費者權益概念，避免發生消費糾紛及損害權益等情事，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於今(17)日舉辦新住民家庭教育宣導活動，邀請公平交易委員會南區服務中心視察夏萬春擔任講座，分享「消費者保護」相關法令知識，以保障新住民消費權益。

近年因網路交易盛行，經常發生商品不實、退款、退貨，甚至詐騙的案件。為避免這些情事發生，夏萬春分享網路交易安全小技巧；購買前，多查賣家信用評價、多問商品功能及來源，以及安全的付款方式。網購若有糾紛，對於瑕疵或廣告不實的商品，消費者均可依據消費者保護法第19條規定，在收受商品之後7日內，以退回商品或書面通知企業經營者的方式，解除買賣契約；或善用行政院消費者保護委員會的官網和消費者服務專線「1950」提出申訴，各地消保官及消費者服務中心會給予協助。

另高雄市第一服務站特別彙整各機關的消費資訊提供新住民參考，包含「住宅租賃宣導」、「多層次傳銷的10個重要知識」、「交通部觀光局所屬風景區旅遊資訊」、「電信消費資訊及服務」及「入境與檢疫商品資訊」等多語消費資訊，新住民可多加利用移民署「新住民培力發展資訊網」或行政院消費者保護會網站查詢。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，移民署每月辦理新住民家庭教育宣導活動，內容多元且寓教於樂，並邀請各行業的專家學者或網絡單位擔任講座，提供實用的法令知識及福利資訊，以協助新住民朋友們在臺生活適應更順利。另請大家仍應持續做好相關防疫措施，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，儘速完成COVID-19疫苗接種，才能保護自己及他人的健康。