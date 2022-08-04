「新北嚴選」新住民特色料理　美食名店徵件中

▲經發局長何怡明（左）拜訪新加坡駐台北商務辦事處，向新加坡駐台代表葉偉傑（中）、黃筱涵主任（右）分享在新北市的異國美食料理，以及「新北嚴選」計畫。（圖／新北市政府提供）

生活中心／綜合報導

新北市的新住民人口已經超過十一萬人，他們來到台灣落地生根，也帶來許多家鄉美食。為了帶動疫後經濟復甦，新北市推出「新北嚴選」計畫。除了辦理特色商品徵選外，今年更加碼徵選30家美食名店。經發局也邀請印度、新加坡等8國在台辦事處共同宣傳新住民美食指南電子手冊，歡迎在新北市的新住民異國料理踴躍參加，將新北市的異國文化推廣給更多人知道。

經發局長何怡明表示，新北市政府在110年針對新住民推出「樂活」、「樂業」、「樂學」三條龍政策，希望在2030年新北市能成為友善新住民的國際大城市。經發局積極拓展新南向美食產業發展，針對新北市東南亞美食餐廳、小吃店進行全面盤點及訪查，匯集了在新北市的50個東南亞異國美食店家，推出美食電子手冊，除了以地圖呈現店家所在的行政區外，也介紹6個東南亞國家獨特的文化特色，後續相關行銷活動也引起消費者與店家熱烈反響，實質提升業者營收超過1,000萬元，同時促進國際美食交流與火花。

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▲經發局長何怡明（左）與馬來西亞友誼及貿易中心代表何瑞萍合影，攜手推廣新住民美食手冊，促進國際美食交流與火花。（圖／新北市政府提供）

經發局表示，為了推廣新住民美食，特別邀請印度—台北協會、駐台北印尼經濟貿易代表處、馬來西亞友誼及貿易中心、緬甸聯邦共和國駐台北貿易辦事處、泰國貿易經濟辦事處、駐台北越南經濟文化辦事處、日本台灣交流協會等7個外國在台辦事處，共同宣傳推廣新住民美食手冊，期望更多人能看見新北市的新住民美食能量。經發局長何怡明特別前往新加坡駐台北商務辦事處，向新加坡駐台代表葉偉傑分享在新北市的異國美食料理，以及正在熱烈進行中的「新北嚴選」。

▲印度—台北協會楊丹杰副會長協助宣傳新住民美食手冊。（圖／新北市政府提供）

今年度的新北嚴選計畫，首次加入「美食名店」元素，除了募集台菜名店外，也納入新住民家鄉味美食店家徵選。新北市政府與外國在臺代表處攜手推廣新住民美食，鼓勵更多異國美食店家報名參與，美食無國界，以美食串聯人情味與家鄉味。

▲經發局針對新北市東南亞美食餐廳、小吃店進行全面盤點及訪查，匯集了在新北市的50個東南亞異國美食店家，推出中、英版美食電子手冊。（圖／新北市政府提供）

「2022新北特色商品暨美食名店徵選活動」預計分別嚴選30家特色商品以及美食名店，推廣在地優質好物及店家，吸引民眾購買，以實際的消費力復甦疫後庶民經濟。徵件期間至8月10日止，歡迎有興趣的業者踴躍報名！對新住民美食餐廳有興趣的民眾，也可以至新北市政府經濟發展局網站（https://reurl.cc/5prkbG）下載新住民美食指南，一起體驗道地的新住民家鄉美食。

