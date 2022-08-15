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社會 社會焦點 保障人權

臉書賣假台灣居留證　逃逸移工揪團購！越女主海撈數百萬

記者張君豪／台北報導

移民署北區事務大隊台北專勤隊日前執行網路巡查，發現有越南籍人士公然以臉書等社群平台以3-8千元新台幣價格販售「正港」中華民國居留證、身分證及健保卡等證件，並可幫寄送到家服務。移民署台北專勤隊立刻報請台北地檢署指揮偵辦，該隊歷經8個多月蒐證，7月28日凌晨動員26名外勤隊員持搜索票搜索偽卡印製廠，一舉破獲越南及梅姓女主嫌為首的偽卡集團、目前已查獲持用該集團偽造證件者34人到案。

▲移民署台北專勤隊破獲梅姓女子偽造台灣居留證販售，日前將她逮捕並搜出偽造台灣拘留證。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署台北專勤隊破獲梅姓女子（圖左二）偽造台灣居留證販售，日前將她逮捕並搜出偽造台灣拘留證。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署台北專勤隊破獲梅姓女子偽造台灣居留證販售，日前將她逮捕並搜出偽造台灣拘留證。（圖／記者張君豪翻攝）

▲梅姓女子偽造台灣居留證販售，日前已被逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

移民署台北專勤隊指出，越南籍梅嫌以同鄉友人租用大樓套房當作印刷工廠，並以高端電腦，掃描機、彩色印表機加上膠膜護貝等方式製造包含台灣居留證等證件、並以上述價格賣給失聯移工，甚至有外籍移工購買後覺得品質不差，還會邀大夥團購。

台北專勤隊28日到台北市中山區松江路某商業大樓，將梅姓女主嫌（約40歲）逮捕歸案，並起獲犯罪用電腦、印刷設備、護貝機、偽造之中華民國居留證成品及半成品等相關證物。

▲移民署台北專勤隊破獲梅姓女子偽造台灣居留證販售，日前將她逮捕並搜出偽造台灣拘留證。（圖／記者張君豪翻攝）

台北專勤隊調查，梅姓主嫌與友人承租上述大樓套房當作印刷廠，並以每張3-8千元費用偽造台灣居留證，台北專勤隊估計，梅女販售出的偽造台灣居留證高達1千張以上，獲利約在數百萬元之譜。

移民署專勤隊清查：迄今最少有34名越南逃逸移工使用這批假造證件，偵訊後依涉犯《刑法》偽造文書、詐欺及組織犯罪條例等罪嫌將她移送台北地檢署複訊，檢察官裁定梅女20萬元新台幣交保，並限制住居出境出海。

移民署呼籲，依就業服務法規定，聘僱非法移工工作，最高可處新台幣75萬元罰鍰。移民署呼籲聘僱外籍人士前應先向勞動部申請僱用許可，雇主於聘僱外籍移工工作時，應留意並檢視外籍人士所出示的居留證正本，相關資訊可至移民署「居留證查詢網」（https://icinfo.immigration.gov.tw/NIL_WEB/NFCData.aspx）查詢，如有疑問亦可洽詢移民署各縣市服務站及專勤隊確認，移民署將配合查證外籍人士身分，確保雇主聘僱合法外籍移工之權益。

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