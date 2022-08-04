台大骨科名醫變狼師！辦公室強吻藥廠女助理　9關鍵字遭起訴

▲台大骨科名醫涉嫌熊抱強吻女研究助理，遭起訴強制猥褻罪。（示意圖／pxhere）

記者劉昌松／台北報導

台大醫院王姓骨科主任，涉嫌在下班時間以送禮為由，邀藥廠派駐的女研究助理到辦公室內，趁獨處機會，從後方熊抱被害人，還將被害人口罩拉下來強吻，被害人事後提告獲得調職，王姓主任否認有摸被害人，台北地檢署根據2人事後對話訊息，認定王曾坦承對被害人有不軌舉動，4日依強制猥褻罪起訴。

年約60歲的王姓骨科主任是醫學博士，同時是台大醫學院骨科教授，專長包括微創全平衡人工膝關節置換術、微創人工髖關節置換術、後十字韌帶重建術，以及再生醫學。

被害人提告指控，她原本是藥廠派駐台大的研究助理，因為工作需要而和王姓主任有業務往來，2021年10月21日下午5點多，王姓主任以要送禮為由找她見面，王姓主任卻在辦公室內，突然從後方摟抱她，然後把她轉過身，強行拉下她的口罩親吻。

被害人掙脫王姓主任狼爪後，離開辦公室，隨即向公司反應遭侵犯，並鄭重傳訊息告訴王姓主任「我視你如兄長，你卻變狼師」，「君子自重，請保持距離」，王姓主任則回傳：「知道」，「再找時間談一談」。檢察官因此認定王姓主任涉嫌強制猥褻罪，依法提起公訴。