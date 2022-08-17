快訊／國民黨正式提名侯友宜、盧秀燕競選連任

▲國民黨中常會提名侯友宜、盧秀燕。（圖／記者黃克翔攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨今（17）日舉行中常會，正式提名新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕競選連任，完成藍營選戰最後一塊拼圖。對此，侯友宜上午受訪表示，他會持續衝刺市政，強調市政做好才是民眾最關心的事情，因此選舉部分，他會按照既定步驟進行。

國民黨主席朱立倫於中常會上表示，今日徵召兩位最強母雞，也是最傑出的現任市長，大家都知道侯友宜過去將近四年來政績卓著，滿意度最高、國民黨最支持的市長，他努力的成果不但在新北市，在全台各地都非常認同，因此他非常驕傲地向市民說，他所提名的侯友宜是最符合國民黨今年的提名條件，「務實做事，給人民安居樂業的好日子」，就是今年選戰的主軸。

朱立倫說，盧秀燕則是展現最偉大的女性力量，無論是公共建設、改善空汙等，重大政績都獲得市民的肯定，不但是國民黨最強母雞，更有責任帶領被譽為「十全十美」的10位女性縣市長參選人。

至於今年是否比照上屆選舉，不設立競選總部主委，侯友宜說，以往沒有設立主委，因為400萬市民就是他的主委，4年前至今皆是如此，最重要的還是把4年前承諾的政見一一檢視，盤點出還沒有做好，接下來會全力衝刺。

針對民進黨要求侯友宜簽署第四屆任期做好做滿聲明書，侯友宜表示，他這輩子心裡都非常坦然，每一天做好自己該做的事，把握當下努力做好市政，他的任期是四年，在最後這段時間把市民託付給他的責任把它做好。

侯友宜強調，對每個事情他都充滿信心，而且對每一個挑戰他也樂於接受，勇於承擔責任全力以赴，「不計最後成功或是失敗，我會好好的做事」。

面對對手林佳龍諷刺「警察市長只會巡田水」，侯友宜回應，當一個市長，不但要有長遠的規劃以外，更有高的執行力，所以為什麼過去30年沒有人解決的五股垃圾山，他把它變成夏綠地，50年沒解決的塭仔圳，「這個身為警察出來的市長，我們展現魄力跟執行力」，讓塭仔圳能夠順利解決。

侯友宜說，他身為一個警察出身的市長，一輩子非常感謝做警察的歲月裡面，讓他學到很多的東西，警察不但有前瞻的眼光更有高的執行力，因此，職業不分你我是誰，都應該要彼此互相尊重。