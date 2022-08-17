快訊／藍營雙母雞就定位！侯友宜、盧秀燕：負起全國輔選責任

記者羅婉庭／台北報導

國民黨今（17）日舉行中常會，正式提名新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕競選連任，藍營最強雙母雞就定位。盧秀燕及侯友宜雙雙表示，將會善盡選務及輔選責任，將在適合的時機前往全國向選民推薦黨籍候選人。

侯友宜及盧秀燕於中常會中完成被提名程序後，一同接受訪問。針對選戰策略，盧秀燕表示，現任市長在市民期待下，一定是以市政為主，不過明日就是距離選舉戰到數100天，她將會善盡選務及輔選責任，因此全國各地的民代選舉都會一一向選民推薦。

侯友宜也接著說，市政才是最重要的根本，除了市政檢討及衝刺，當然也會負起選戰責任，市政部分，各縣市可以互相觀摩、學習與借鏡，大家應該一起努力，變成市民抉擇市政好與壞的選舉。





▲國民黨中常會提名侯友宜競選連任新北市長。（圖／記者黃克翔攝）

至於是否擔憂政府用國家機器打選舉，盧秀燕表示，人在做天在看，國民黨有14位現任市長，他們都表現都非常好，過去3年半累積的執政成績，就是最重要的競選本錢，且民眾的眼睛是雪亮的，最後一定會做出最公正、最好的選擇，實踐願景的能力就是最好的判斷基準。

最此，侯友宜也補充，民主的力量最可貴，透過每一次的投票給予選民機會檢視候選人對於市政的落實度，因此每位首長都有責任向選民報告市政成果，尤其是連任者，一定要針對過去幾年推動市政上的檢討，唯有好好做事，拚好日子、讓市民感同身受，才能贏得選舉。

此外，針對兩岸議題可能影響選舉氛圍，盧秀燕表示，「抗中保台」是每位國民與首長的共同責任，更不是某個政黨的責任，更不是能被拿來操弄選舉的議題，所有縣市長都要盡心盡力守護自己的城市，無論面臨任何災難，國民黨提名的所有縣市長都會全力以赴。

侯友宜也說，最重要的是把地方建設好，給予市民安居樂業的好日子，但選舉中一定有必須面對、回應的議題，只有問心無愧、腳踏實地，做好自己的角色，才是努力的方向。





▲國民黨中常會提名盧秀燕。（圖／記者黃克翔攝）