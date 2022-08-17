醫院淪刑場「男遭轟頭亡」！柯志恩酸邁：才說改善槍擊六都第一

記者賴文萱／高雄報導

高雄高醫今（17）日上午10點多，一名不知名槍手闖入醫院候診間內，對著正在候診的56歳男子「行刑式槍決」，近距離朝頭部、右胸開2槍，被害人經搶救後已宣告不治。國民黨高雄市長候選人柯志恩狠酸市長陳其邁，之前才自豪說高雄改善槍擊比例是六都第一，結果剛剛就發生槍擊案，最近的高雄一點都不平靜，人民一點都不心安。

▲槍手闖高醫候診區對男子開2槍「行刑槍決」，現場畫面曝光。（圖／民眾提供）

柯志恩說，最近的高雄一點都不平靜，人民一點都不心安，新任警察局長前幾周才告訴大家，高雄治安非常優質，陳其邁也自豪說，高雄改善槍擊比例是六都第一，但剛剛就發生槍擊事件，讓人民非常震驚。

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩表示，很多從政者很喜歡強調大建設、大投資，但人民感受最深的是，他們只要小安全、小幸福、小心安。今天在救命地方發生致命槍擊事件，從政者應該要好好檢討，人民要的就是要工安、治安，一切都由執政者來好好幫大家負責，給人民一個心安的生活，這才是我們責任所在。

▲不明槍手闖高醫診間！1男遭「行刑式槍決」，頭部、右胸中彈搶命中。（圖／記者許展溢攝）

高雄市警察局長林炎田稍早赴現場受訪，第一時間警方就進行現場勘查鑑識以及影帶調閱，目前已鎖定特定對象積極追查當中，初步了解，雙方之前就認識、有恩怨，導致兇嫌開槍犯案。

市長陳其邁也立即趕赴醫院關懷慰問被害人家屬，並了解警方偵辦的進度作為，當下也特別指示，要在最短時間將犯嫌查緝到案。

▲▼高醫遭槍手闖入開2槍，高雄市長陳其邁赴現場了解狀況。（圖／記者許展溢攝）





國民黨高雄市議員陳美雅表示，醫院是救人的場所，也是大家認為最安全的地方。但是今天高雄市醫院卻突然傳來槍響，這是多麼駭人聽聞的事，而市長陳其邁才在8/8日本會期的市長施政報告中，才指出高雄市今年黑槍的下降率是六都第一，如今又發生槍擊事件，這又是何等諷刺的事。

陳美雅表示，這樣的重大治安事故，居然是發生在高雄，凸顯了高雄市的黑槍氾濫的情形非常的嚴重。她向陳其邁喊話，「陳其邁市長，難道你不應該負起最大的責任！拴緊政府的螺絲嗎？」

▲國民黨高雄市議員陳美雅。（圖／記者賴文萱翻攝）

她說，當這個政府的經濟、民生、工安、治安都發生了極大的問題，黑箱氾濫，還有人口販運的問題，都讓人民生活在惶恐不安中。政府連最基本保障人民身家財產、生命安全，都無法做到的話，那麼人民是沒有辦法去信賴這個政府的。

陳美雅點名陳其邁質疑，為什麼會有人會這麼狂妄、膽大妄為，在高雄市大白天的持槍做出這種治安敗壞的重大事件，希望陳其邁市長能夠好的正視，相關的問題不要再用華麗的字彙來欺騙人民，要去真正的保障高雄市民生命財產的安全，以及他們的人身安全。