快訊／國民黨提名連任！　侯友宜：衝刺市政才會贏得選舉

記者崔至雲／台北報導

國民黨今（17）日舉行中常會，正式提名新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕競選連任，完成藍營選戰最後一塊拼圖。對此，侯友宜表示，民主政治最可貴，是透過投票行為，讓選民們來選出最好的候選人，自己則會在最後時間，持續衝刺市政，要讓市民感同身受目前的市政，才會贏得選舉。

▲國民黨中常會提名侯友宜。（圖／記者黃克翔攝）

國民黨主席朱立倫於中常會上表示，今日徵召兩位最強母雞，也是最傑出的現任市長，大家都知道侯友宜過去將近四年來政績卓著，滿意度最高、國民黨最支持的市長，他努力的成果不但在新北市，在全台各地都非常認同，因此他非常驕傲地向市民說，他所提名的侯友宜是最符合國民黨今年的提名條件，「務實做事，給人民安居樂業的好日子」，就是今年選戰的主軸。

侯友宜則在會後訪問時表示，目前市政是最重要的根本，把市政做好事最重要的責任，國民黨需要團結在一起，面對這場選舉，市政方面也可以互相觀摩學習，大家一起打拼，一起把市政做好，選民就可以透過市政來做出最好的選擇。

侯友宜提到，民主政治最可貴的就是透過投票行為，讓選民們來選出最好的候選人，連任者就是要檢視市政的落實度，競爭者則是要把自己的政見很清楚地跟選民報告，讓他們來判斷，大家一起拼一個好日子，讓市民感同身受才會贏得選舉。

有媒體問到，近期「抗中保台」議題又被掀起，是否會影響到國民黨選情？侯友宜說，在地方選舉當中，最重要的事要把地方建設做好，讓市民認為新北是個安居樂業的好地方，一定要念茲在茲市民的期待，這才是我們努力的方向。

