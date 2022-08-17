沈富雄直言鄭寶清「不會選」桃園　提3點分析：沒有誘因跟甜頭

▲民進黨前立委鄭寶清。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

前新竹市長林智堅日前宣布退出桃園市長選戰，改由民進黨立委鄭運鵬接棒，不過，同黨的前立委鄭寶清卻在臉書發文批評，「走了一個抄襲的，來了一挺抄襲的」，現外傳鄭寶清有意脫黨參選。對此，前立委沈富雄16日分析，鄭寶清若投入選舉，不只會落選，還會在黨內留下罵名，毫無甜頭與誘因可言，研判鄭寶清不會選。

林智堅陷入論文案風波多日，儘管民進黨主席、總統蔡英文對黨內宣示要挺林智堅，但選對會12日中午臨時召開會議決議「換堅」，林智堅下午隨即在黨秘書長林錫耀陪同下召開記者會，並宣布改由鄭運鵬接棒參選。對此，過去爭取參選桃園市長的鄭寶清透過臉書發出一張上頭寫著「走了一個抄襲的，來了一個挺抄襲的」圖卡，近期更傳出鄭寶清有意脫黨參選。

針對鄭寶清是否參選桃園市長，沈富雄在節目《少康戰情室》表示，鄭寶清55%可能選、45%不會選。

沈富雄解釋，由於鄭寶清正經八百地從最初初選，一路選到現在，卻未被提名而滿腹委屈，「沒有選，人鬱悶，到死都不爽快」，致使鄭寶清萌生參選的念頭。

然而，沈富雄認為，鄭寶清若投入桃園市長選舉，恐怕花了錢、勞師動眾，仍然不會當選，還會在綠營內留下罵名、沒人誇獎，故鄭寶清參選可說是不值得。加上當前鄭運鵬氣勢沒上來，鄭寶清此時若參選，等同搶走鄭運鵬支持者。

沈富雄分析，綜合來看，沒有誘因與甜頭促使鄭寶清參選，研判鄭寶清不會選。