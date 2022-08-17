特戰中士「自製子彈」轟債主　他頭中2槍命大倖存但已完全失憶

▲特戰隊中士吳俊逸因欠債談判破裂，持槍朝債主頭部開2槍，被依殺人未遂罪起訴。（資料照／記者陳雕文攝）

記者劉昌松／台北報導

陸軍特戰部中士班長吳俊逸因為沉迷賭博，欠下數百萬債務，4月間約債主們談判，其中鄭姓錢莊人員堅持討債20萬元，吳一氣之下，持改造槍枝朝鄭男頭部連開2槍，然後載到新北福和橋下丟包，鄭男被發現後送醫急救倖存，但喪失記憶，台北地檢署17日依殺人未遂等罪起訴吳男，另以協助滅證等罪起訴吳男的昔日同袍邱楚元。

檢警調查，吳俊逸為了一口氣解決債務，4月20日晚間，分時段約了所有債主，一起到台北市和平東路巷內喬債，吳並通知已退伍的老戰友邱楚元則在附近協助隨時支援，結果第1名債主同意吳男的還款計畫後離開，受害的鄭姓男子是第2名到場的錢莊人員，因為堅持討債20萬元不退讓，與吳男發生爭執。

吳男因為喜歡研究槍械，多年前就上網買到1把改造手槍，後來還自己製作出子彈，談判當天帶著槍彈隨身，因和鄭男談判破裂，吳男近距離掏槍朝鄭男頭部開2槍後，先和邱男一起到碧潭丟掉聯絡用的手機、SIM卡丟掉，然後由吳男開著鄭男的車子，把鄭男載到永和福和橋下，邱男則吳男的車跟著接應。

直到隔天，鄭男被人發現送醫急救倖存，警方調閱監視器，循線在新店山區，找到因為喝醉躺在車旁呼呼大睡的吳男，吳男坦承犯行，遭檢察官聲請收押禁見獲准，被依殺人未遂、持有槍枝、製造子彈等罪起訴後，將於18日移審台北地院，邱男則因滅證、藏匿人犯等罪遭起訴。