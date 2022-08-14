于北辰稱信號彈能「燒毀」無人機照相功能　陸軍司令部回應了

▲面對共軍無人機侵擾金門，國軍發射信號彈。（圖／記者林名揚翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

面對中共「圍台軍演」時，屢派無人跡現蹤金門、北碇、馬祖禁限制水域上空，國軍射擊信號彈示警，只是部分人士認為我方此舉效果不彰；然而退役陸軍少將于北辰則指信號彈有「脈衝」功能，會把無人機的照相功能「燒毀掉」。對此，陸軍司令部14日說，信號彈以示警和通報為主。

北京抗議美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，而對台文攻武嚇，更於4日午起至7日午止實施「圍台軍演」。根據《ETtoday東森新媒體》統計，自裴洛西3日離台到軍演公告結束當天，共軍派超過15架次的無人機現蹤金門、列嶼、北碇、馬祖地區的禁限制水域上空；而國軍射擊信號彈示警。但空軍前副司令張延廷則認為已經侵略領空，應該擊毀。

面對外界質疑國軍打信號彈反擊中共無人機，于北辰日前在政論節目《新台灣加油》上表示，據他了解，國軍以信號彈回擊，是因為裡面有部分的「脈衝」功能，會把無人機的照相功能「燒毀掉」。于北辰還形容這讓共軍吃「啞巴虧」。

對此，陸軍司令部表示，對評論者個人於談話節目的發言，司令部不便置評。不過，司令部指出，信號彈以示警和通報為主，發現無人機後即運用聯合情監偵掌握動態，並依敵情威脅程度及突發狀況處置規定，適切調整應處手段及強度。