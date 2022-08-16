館長遭槍擊案二審宣判　寶和會主謀仍判16年、槍手15年半

▲館長陳之漢槍擊案，主謀施俊吉（白衣），槍手劉丞浩（黑衣）。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

網紅「館長」陳之漢，2020年8月深夜在林口自家健身俱樂部外，遭槍手伏擊連開3槍。館長幸運保住一命，而槍手劉丞浩隨後帶槍自首試圖擔罪，但檢警查出背後為竹聯幫寶和會份子主使。一審將寶和會會長林修伯、組長施俊吉等人分別判刑18年到10月不等刑期，案件上訴二審，高院二審16日改判刑主謀施俊吉16年、槍手劉丞浩15年6月。可上訴。

館長2020年8月28日凌晨2點多，帶著2名助理離開自家健身俱樂部旗艦館時，埋伏等候的劉丞浩突然小跑步跟上，拿出槍枝朝館長的頭部、身體要害，連開3槍。館長躲得快，僅右手、右腿中彈，從車內滾落、倒臥血泊中，但他仍不忘開直播，希望網友繼承他的精神。他被送醫急救後幸運保住一命。至於開槍的劉男則隨即帶槍向警方投案，指稱自己因為被館長控告性騷擾案件，心生不滿，才會開槍。

▲館長遭槍擊，幸運保住性命。（圖／翻攝自飆捍臉書）

但檢警懷疑他動機不單純，發現劉男開槍前打了一通電話給竹聯幫寶和會組長施俊吉，經過抽絲剝繭後，警方認為寶和會疑似不滿館長擋人財路，才會設計要槍殺他。警方在案發後2月，大動作搜索寶和會會長林修伯及相關幹部的住處、酒店等地，並帶回10餘人訊問。檢方最後認定林修伯等人犯下殺人未遂、恐嚇取財、剝奪他人自由等罪，提起公訴。

一審法院認定施俊吉為主謀，將他重判有期徒刑18年6月，槍手劉丞浩判刑16年。另外寶和會會長林修伯判刑4年，副會長梁智勝判刑1年，其餘幫眾分別遭判刑8年6月到10月不等的刑期。案件上訴第二審。

高等法院二審審理期間，施俊吉等人仍否認犯罪，還是由劉丞浩擔罪，宣稱是與館長有性騷擾訴訟糾紛，才會對館長開槍。另外林修伯等人也否認犯下檢方指控的「組織犯罪」、「暴力討債」等諸項罪名。但二審仍將林修伯判刑1年、梁智勝仍維持1年刑度。

▼館長槍擊案，新北刑大掃蕩竹聯幫寶和會，帶回會長林修伯（上圖中）、副會長、及幹部施俊吉（下圖中）等10人。（圖／記者游宗樺攝）