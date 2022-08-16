蔣萬安提都更3策　黃珊珊酸：這麼關心怎麼國民黨執政16年做不到？

▲台北市長柯文哲與副市長黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安16日上午前往信維國宅拜訪管委會，拋出公辦都更3大策略，「政府提早進場、擴增量能、增加彈性」，要降低政府介入的都市更新意願90%門檻，加速公辦都更。對此，台北副市長黃珊珊表示，柯市府不是從90%介入，而是從0%就開始，「如果真的那麼關心，為什麼國民黨當16年市長都做不到？」

黃珊珊表示，公辦都更是柯市府上任後才開始，前兩任政府為什麼做不到，主要就是因為沒有用心，北市府不是從90%開始、是從0%開始，劃定很多都更單元、設定很多工作站，公辦都更是從這8年開始，相信全國沒有比台北市做得更好的，「若不是斯文里三期完成，之前誰在做公辦都更，為什麼國民黨16年市長都做不到？」

而蔣萬安到訪信維國宅時也有意外插曲，管委會主委直接表明支持黃珊珊，被媒體問及此事時，黃珊珊也酸，大家關心都更是好事，但做事平常就要認真做，不要臨時抱佛腳。

蔣萬安16日到信維國宅時強調，強調，未來公辦都更要更有策略性，甚至成為都更領頭羊，現在信維國宅公辦都更共識81%，尚未達到規定的90%，所以他的第一個策略就是政府早進場，降低90%門檻。

蔣萬安表示，把都更做好是市政府該做的事情，他今日來信維社區是為了了解民眾的需求與當地狀況，他未來會把都更做的更好，公辦都更要更有策略性，甚至作為北市都更的領頭羊，政府要化被動為主動，提升整體都耕的量能，所以他主張早進場、擴量能、增彈性三大策略。