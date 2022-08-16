親訪嘉義偏鄉校中央廚房　蘇揆：每個孩子都要吃得一樣好

▲為了照顧偏鄉學童營養，行政院蘇貞昌院長（左二）在開學前特別訪視嘉義縣番路鄉民和國小的中央廚房。

圖、文／教育部提供

開學倒數半個月，今（8/16）日上午，行政院蘇貞昌院長在嘉義縣翁章梁縣長、教育部潘文忠部長陪同下，訪視嘉義縣番路鄉民和國小的中央廚房，實地瞭解中央廚房的內部規劃配置、運作流程及配套措施，並享用88餐精進菜單新菜色。

為讓偏鄉學童享有與都會區學童同等的飲食照顧，去年4月1日，行政院宣布由教育部與行政院農業委員會合作，偕同各地方政府攜手執行「推動偏鄉學校中央廚房計畫」。教育部組成工程專業輔導團隊，建置以人為本的現代化中央廚房，除統一軟硬體管理，食材採購也更具經濟規模，可穩定及保障學校午餐供餐品質，也期盼促進學生對於食材、烹調及對廚務人員的理解與尊重，讓廚房發揮飲食及食農教育的功能。同時透過組成食材聯合採購聯盟，讓食材採購具經濟規模降低成本、確保食材來源品質穩定，兼顧在地且多元，減輕行政負擔。

▲自去年4月1日，行政院宣布由教育部與行政院農業委員會合作，偕同各地方政府攜手執行「推動偏鄉學校中央廚房計畫」。

此外，行政院也補助廚工、營養師等廚勤人員薪資及生食、熟食運輸費，並同步強化升級送餐措施，包含保溫餐，湯桶等容器、人員制服、溫度監控裝置等配套措施，將人力及運送事宜都一併規劃到位，此外111年5月1日起學校午餐採用三章一Q國產可溯源食材，補助更是由每人每餐6元提高為10元，偏遠地區學校每餐更加碼至14元，整體計畫納入1,300餘校，投入超過60億元，要讓家長繳交的午餐費用回到食材上，全面提升偏遠地區學校午餐品質。

▲偏鄉學校中央廚房計畫也著重升級送餐措施，以及食材和製作衛生等方面。

學校午餐是影響學童健康成長的關鍵因素，教育部對菜單部分加倍用心，設計出營養且孩童喜歡的餐點，並規劃後續加碼補助精進午餐菜單，讓參與偏鄉學校中央廚房計畫的學生每餐能夠吃到62元的菜色，讓孩童吃得更好、讓家長更安心。