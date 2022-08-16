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社會 社會焦點 保障人權

他被攔查「油門一拜輾腳趾」　警忍痛跩人逮捕...酒測值曝光

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局警員在華江橋機車道攔查時，發現1台機車形跡可疑，於是上前攔查，發現駕駛身上有濃厚酒味，要求男子進行酒測，男子原本想加速逃逸，但是被警員及時阻止，機車還輾過警員右腳，男子依規定進行酒測，酒測值達0.33，被警員帶回派出所偵訊。

警方調查，45歲的江姓男子，在13日清晨5時許，騎車行經華江橋機車道，因為車身搖晃、忽快忽慢，萬華分局西門町派出所警員黃柏鈞、黃昱憲立刻上前盤查，在江姓男子身上聞到濃厚的酒味，要求男子下車接受酒測。

▲▼機車騎士酒駕想逃逸，輾過警員腳趾頭仍被拉住。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲機車騎士酒駕想逃逸，輾過警員腳趾頭仍被拉住。（圖／記者邱中岳翻攝）

但是男子非但不聽勸，反而還企圖加速逃逸，被警員黃柏鈞及時攔下，但黃姓警員的右腳也被機車輾過，但仍強忍疼痛，要求江姓機車騎士進行酒測，最後酒測值達0.33，訊後也依照公共危險罪嫌送辦，男子才坦承因為在板橋朋友家喝一點，才僥倖想騎車回去。

▲▼機車騎士酒駕想逃逸，輾過警員腳趾頭仍被拉住。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲騎士酒駕還想輾過警員腳趾頭逃逸，最後被攔下酒測0.33。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，警員攔阻酒駕騎士逃逸，但使卻造成右腳被機車輾過，結果送醫救治後發現大拇指外翻，呼籲民眾喝酒不開車、開車不喝酒、酒後找代駕、勿搭酒駕車，警方針對飲酒駕車情事零容忍，必定嚴加取締，絕不輕言放過。

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